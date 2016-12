Beismerték az oroszok, hogy intézményesítették a doppingolást

Először ismerték el orosz tisztviselők a központilag irányított doppingprogram létezését – azt, ami miatt rengeteg orosz sportoló nem vehetett részt a riói olimpián, illetve azt, ami már a 2014-es szocsi téli olimpián is segítette őket.

A központilag irányított doppingprogram létét Anna Anceliovics, az Orosz Doppingellenes Ügynökség megbízott igazgatója mellett több más tisztviselő is elismerte a New York Timesnak. Mint elmondták, egy laboratórium foglalkozott a vizeletminták manipulálásával, illetve a doppingszerek előállításával, a KGB-utód Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) többször is betört olyan helyekre, ahol az elzárt vizeletmintákat tartották, az egész program titokban maradását pedig egy helyettes sportminiszter irányította.

A 2011-15 között működő programban 30 sportág akár több mint 1000 sportolója volt érintett, derült ki a Richard McLaren által idén nyáron nyilvánosságra hozott dokumentumokból, aminek hatására a NOB később vizsgálatot rendelt el. Azóta legalább 650 sportoló érintettségét állapították meg.

Az oroszok mostani beismerése valószínűleg az első lépés afelé, hogy ténylegesen rendbe tegyék az ország doppinghelyzetét, és az orosz doppingellenes laborok is visszanyerjék hitelüket. Enélkül ugyanis lemondhatnak a legtöbb nemzetközi sportesemény megrendezéséről.