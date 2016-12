Ez több mint szenvedély, ez életforma

Az elmúlt 25 évben Gábor kevés alkalommal hagyott ki hazai mérkőzést, csak betegség vagy családi elfoglaltság jöhetett közbe. Mint édesapjával viccesen megjegyezték, a törzsszurkolók közé csak kihalásos alapon lehet bekerülni, és ha ki is hagy egy meccset, a helye az állószektorban akkor is üres marad, ha telt ház van. A legnagyobb játékosnak természetesen ifj. Ocskay Gábort tartja, akit volt szerencséje a barátjának mondani. Több játékossal is baráti viszonyban van, van olyan, akitől dedikált ütője is van, de egy mérkőzéskorongra a legbüszkébb, amit az Alba Volán ajándékként ő dobhatott be egyszer a kezdőkörbe 25 éves szurkolói jubilálásának alkalmával. (Fotó: Molnár Zsolt / Index)