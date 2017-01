Ilyen még sosem volt a darts-vb-n

A holland Michael van Gerwen és a címvédő skót, Gary Anderson játssza Londonban hétfő este a darts-világbajnokság döntőjét. Zseniális estén vagyunk, túl, hiszen olyan még a sportág történetében sosem fordult elő, hogy valaki 114,05-ös átlagot dobáljon, arra meg aztán végképp nem volt példa, hogy a 6-2-es vereséget szenvedő Raymond van Barneveld, vagy bárki más 109-es átlag fölé jusson.

Ebből is érezhető, galaktikus csata volt. A két játékos összesen 29 száznyolcvanast, azaz tökéletes három nyilat dobjon. Ezen a világbajnokságon még nem történt meg, hogy valaki tökéletes leget produkáljon, azaz kilenc nyíllal fejezzen be egy meccset. Erre most van Gerwennek volt esély, kétszer 180 után a tripla 19 is megvolt, aztán a dupla 12-es kiszállót elrontotta, pedig ez lett volna a koronája a meccsnek.

A 6-2-es végeredmény sima meccset tükröz, pedig óriási csata volt. Szegény Barneveld, aki 2007-ben lett világbajnok lett sorozatban harmadszor kapott ki az elődöntőben.

A másik ágon a címvédő Gary Anderson viszonylag simán nyert és ez akkor is igaz, ha a szintén skót Peter Wrigth 3-1 után még egyenlíteni tudott. Nagyon komoly játékkal nyerte meg az elődöntőt, így aztán sorozatban harmadszor játszik világbajnoki döntőt. Jegyezzük meg, hármat egymás után csak az Phil Taylor tudott nyerni, aki most Barneveldtől kapott ki a negyeddöntőben. Három döntője pedig rajta kívül csak Adrian Lewisnak, John Partnak, Dennis Priestley-nek, Peter Manley-nak van a fent említett Taylor és Anderson mellett.

A döntőben tehát a skót Gary Anderson és a holland világelső Michael van Gerwen játszik majd hétfő este. Nagy meccs lesz.

PDC-világbajnokság, elődöntők

Gary Anderson (skót)-Peter Wrigth (skót) 6-3

Michael van Gerwen (holland)-Raymond van Barneveld (holland) 6-2

