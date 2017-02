Valaki szóljon már a kapusnak, hogy gól!

Lacrosse-ról általában óriási góloknál szoktunk írni, ehhez vagy egészpályás, vagy nagyon trükkös találat kell. Utóbbi kategóriába esik, amit a Johns Hopkins egyetemi csapata lőtt a Navynek még kedden.

A trükk nem új, a klasszikus labdaeldugást vetették be, de olyan hatékonysággal, amit még nem láttunk. A gólt szerző Joel Tinney a harmadik negyedben, elképesztően messziről talált be. Ehhez persze kellett az is, hogy társával nagyon jól adják el a trükköt: a kameraállásból ugyan jól látszik, hogy Tinney messze van attól, hogy átadja a labdát, a Navy-játékosok elől viszont a testével takarja a mozdulatot, ez okozta a zavart.

A Navy-játékosok elmentek a trükkre, így Tinney szinte teljesen üresen vághatta kapura a labdát. Egy ember zavart csak előtte, a kapu viszont lényegében üres volt, annyira a másik oldalra figyelt mindenki.

A Johns Hopkins végül 15-8-ra nyert.