81 fiatal tornászt molesztált az amerikai válogatott orvosa

Vádat emelt Michigan állam az amerikai tornászválogatott orvosa, Larry Nassar ellen szexuális zaklatás miatt, ezzel megkezdődött az első hivatalos eljárás a tavaly kirobbant molesztálási botrányban.

Nassar ellen hivatalosan kilenc korábbi tornász vallomása alapján összesen huszonkét rendbeli szexuális zaklatás miatt emeltek vádat, de a vádiratban csatolt papírok szerint legalább nyolcvanegyen vallottak ellene, derül ki a rendőrség és az ügyészség nyomozásából. Volt olyan is, akit tízéves korában kezdett zaklatni Nassar orvosi kezelés, leginkább masszázs közben, sőt, a tanúvallomások szerint az sem akadályozta meg a fiatal tornászlányok molesztálásában az orvost, ha a tornász szülője jelen volt. A Deadspin megrázó részleteket is közölt a vallomásokból, amikből kiderül, hogy Nassar az elmúlt 20 évben folyamatosan szexuális zaklatásnak tette ki a hozzá kezelésre érkező tornászlányokat.

A rendőrség összesen két michigani megyében végzett nyomozást és gyűjtött vallomásokat, így Nassarnak két bírósági meghallgatáson is meg kell majd jelennie.

A tavaly az Indianapolis Star cikke nyomán kirobbant botrányban Nassar mellett több más gyanúsított is van, köztük a magyar származású Károlyi Béla és felesége, Károlyi Márta edzők is, akiket amiatt perelhetnek, hogy nem védték meg a sportolókat, illetve fizikai és lelki terror alatt tartották őket. A lap decemberi cikke szerint akár 368 áldozat is lehet a botrányban.