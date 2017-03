A Strabag beleöntött egy csomó pénzt Mészáros Lőrinc focicsapatába

Tavaly januárban jelentették be, hogy Mészáros Lőrinc vállalkozó, felcsúti polgármester egyik cége megvásárolja a nagy bajban lévő, közel egymilliárd forintnyi tartozást felhalmozó eszéki futballcsapatot. Azóta a csapat minden anyagi problémája megoldódott, több magyar építőipari vállalkozás beállt mögéjük: a Mészáros Lőrinchez tartozó cégek közül a Mészáros és Mészáros Kft., a Duna Aszfalt és a Magyar Építő Zrt. csoport, valamint a Tiborcz István üzlettársaként ismert Paár Attila tulajdonában lévő West Hungária Bau,

és most beszállt a magyar közbeszerzések bajnokai mellé az osztrák Strabag is.

A rengeteg korrupciós ügyet maga mögött tudó cég kétmillió kunával támogatta Mészáros Lőrinc csapatát, írja az Mfor. A portál úgy tudja, hogy a Strabag nem a futball szeretete miatt állt be szponzornak, bizonyos források szerint nemsokára új stadion építésében is szerepet kaphat majd a társaság. Egyébként a Strabag kiemelt támogatója a felcsúti Puskás Akadémiának és a fehérvári Videotonnak is.

Lett egy másik új támogatója is a klubnak, a Föld-Trans 2001 Kft. Ők az eddigiekhez képest kispályások, de azért nyertek tavaly és tavalyelőtt 2-2 nagyobb közbeszerzést: 2015-ben a Városliget rekonstrukciójához kapcsolódóan elnyerték az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ bontásának jogát, 148,8 millió forintért, 2016-ban pedig majdnem 4 milliárd forintot kaszáltak a ZÁÉV-vel közösen a Puskás Ferenc Stadion bontásáért.

