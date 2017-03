A birkózók rémálma: hetente változnak a szabályok

Bácsi Péter világ- és Európa-bajnok birkózó szerint teljes bizonytalanság tapasztalható mostanában a kötöttfogású versenyzőknél, mivel a szabályok folyamatosan változnak, egyelőre még azt sem tudni, hogy a jövő héten milyen feltételek szerint kell küzdeni a szőnyegen.

A Ferencváros 33 éves versenyzője - aki vasárnap aranyérmet nyert a szombathelyi kötöttfogású Magyar Nagydíjon, a Polyák Imre emlékversenyen - az M4-en beszélt a fennálló nehéz helyzetről. Szerencsés volna, ha a szabályalkotók gondolnának a sportolókra, mert jelenleg nehezen tervezhető a felkészülés, nem tudni, mire kell számítani.

"Jelenleg annyira fogalmatlanok vagyunk, hogy azzal sem vagyunk tisztában, a jövő heti, bulgáriai nemzetközi versenyen milyen szabályok szerint kell majd birkóznunk. Hallani arról, hogy ott már ismét lesz lenti birkózás, ugyanakkor a májusi Európa-bajnokságon megint nem" - érzékeltette a problémákat a riói olimpián ötödik birkózó.

A szabályok mellett jelenleg más tényezők is bizonytalanok. Bácsi kifejtette, hogy a jövő évtől új súlycsoportok lesznek, ezekkel kapcsolatban pedig csak az biztos, hogy a jelenlegi nyolc helyett január elsejétől tíz kategóriában küzdenek majd minden fogásnemben. A súlycsoportokat az év későbbi részében jelöli ki a nemzetközi szövetség, és akkor derül majd ki az is, hogy a tízből melyik lesz a hat olimpiai kategória.

Bácsi az olimpián 75 kilóban szerepelt, utána visszatért 80 kilóba, melyben 2014-ben az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is diadalmaskodott. Mint mondta, minden meccsen és minden versenyen a győzelem reményében lép szőnyegre, s bízik benne, hogy idén az Eb-n és a vb-n is képes lesz jó eredményre.

"Jelenleg úgy néz ki, hogy meglepő módon a 80 kiló az egyik legnépesebb mezőny lesz. Ennek talán az is az oka, hogy felröppentek olyan hírek, miszerint ez a kategória is olimpiai súlycsoport lesz" - jegyezte meg a versenyző, hozzátéve, hogy jelenleg nagy az átrendeződés a nemzetközi a mezőnyben.

A jövővel kapcsolatban Bácsi úgy fogalmazott, hogy 33 évesen már csak évről évre tervez előre, és most nem tartja reálisnak a tokiói olimpiai szereplést.