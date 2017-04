A legeslegújabb stadion, olyan mint az ország

Vasárnap délután átadták az ország legújabb futballstadionját Kozármislenyben. A magyar másodosztályban vitézkedő klub kivételes eset, mert nem egy nagy befolyású pártpolitikusnak köszönhetően, hanem magától verekedte be magát a másodosztályba és került hirtelen a stadionépítési projektbe. Nem a Felcsút, aminek ott van Orbán Viktor miniszterelnök, és nem is Kisvárda FC, Seszták fejlesztési miniszter szülővárosának két év alatt megtáltosodó csapata, hogy Mezőkövesdet és az adóhatóság elnökét, Tállai államtitkárt már ne is említsem a "baráti" milliárdokkal és ki tudja milyen machinációkkal egyetemben.

Mert az elmúlt két évben Kozármisleny rengeteget tett azért, hogy mindenki felfigyeljen a csapatra. Még Orbán Viktor is, akinek köszönhetően a Pécs melletti település is az egyik haszonélvezője lett a nagy stadionépítési láznak, közvetlenül Budapest (Vasas-pálya, Puskás), Székesfehérvár, Miskolc és más nagyvárosok előtt.

Persze stadionról beszélni a most átadott létesítménnyel kapcsolatban némiképp túlzás, hiszen a "libalegelő mellett", a völgyben, a hatezres kisváros szélén épült, pontosabban újult meg a hatszáz fő befogadására képes lelátó, de kétségtelen, hogy a stadionban van anyag, hiszen mindehhez kétemeletes klubház, öltözők is épültek, mellette egy kis műfüves pálya és a futballcsarnok teszi stadionná. Minderre Kozármisleny majd' félmilliárd forintot kapott.

Érdekes, hogy Orbán Viktor amilyen elszántsággal veri végig az országon az új stadionokat, olyan szerencsétlen azok átadásával, hiszen ahány stadionátadón csak láttam, mindenhol kifütyülték, kivéve talán Felcsúton. Füttyöt kapott a Groupamában és az MTK tavaly átadott stadionjában is, erre most Kozármislenyt kihagyta, holott a mislenyiek lelkesen megtapsolták a stadiont átadó fideszes választókerületi elnököt, Hoppál Pétert. Azért a körítésről így is gondoskodtak kormányrészről, hiszen a stadionátadón nagy számban képviselték magukat, ott volt Hoppál államtitkáron kívül helyettese, Sárfalvi Péter és a fejlesztési minisztérium főosztályvezetője, Tóth Ernő is, valamint Gellei Imre az MLSZ részéről.

Tóth Ernő a meccset megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy 300 olyan sportberuházás zajlik az országban, amit ők támogatnak, és az is kiderült, hogy ezek megvalósításában nem ismernek lehetetlent. A mislenyi stadionnál például fedezethiány lépett fel, hát gyorsan megdobták őket még 40 millióval, hogy minden rendben menjen.

Hoppál Péter pedig ennél is továbbment, ő Dél-Dunántúl legkomolyabb sportfejlesztési támogatásáról beszélt, mert a kozármislenyiek az egészséges életmódra szavaztak. És ez a kulcs szerinte, mert a kormány szeretné megelőzni a betegséget, hogy egy egészséges generáció nőjön fel, mert "az iskolákban annyi rozzant gyerek van". A magyar kultúrnemzet és sportnemzet, aminek a csodájára jár a világ, fogalmazott az államtitkár.

Ez így tényleg nagyon jól hangzik, de egy stadion tervezésénél szerintem akkor sem szabadna háttérbe szorítani például a szakmai szempontokat, és Kozármislenyen mintha ez nem lett volna elsődleges. A lelátót például a déli oldalról áttették az északira, és ezen a kánikulai vasárnapon rögtön ki is derült, hogy ez óriási hiba volt. Alig kezdődött el a mérkőzés, pillanatok alatt olyan izzadságszag áradt szét a lelátón, hogy arra inni kellett. A Nap ugyanis pont szemből vakította azt a néhány száz embert, aki kijött szurkolni a Dorog ellen. A verejtékező és kókadozó nézők alig bírták kivárni a szünetet. Fogós kérdés, hogy mi lesz itt, ha beköszönt a nyár.

A kollégákkal azon is jót derültünk, hogy a pálya déli oldalára épített kameraállások leginkább egy tyúkólhoz hasonlítanak egy minimális kis tetővel, ami nem tudom mi ellen fog védeni, maximum ha szigorúan függőlegesen esik az eső és egyáltalán nem fúj a szél. De a legmegdöbbentőbb mégse ez volt, hanem hogy mintha elfeledkeztek volna a tervezésnél arról, hogy a két méter magasra épített kameraállásba valahogy fel is kellene jutniuk a kameramanoknak, akik így lépcső helyett egy létrán mászhattak fel a helyükre.

Persze ezeken az egyszeri futballszurkoló könnyen túlteszi magát, főleg, mert Kozármisleny egy élő, lüktető kisváros, ami, ha hinni lehet a polgármesternek, az egy főre jutó sportolók számában "topkategóriás".

A mérkőzés előtt Hoppál Péter a közönségnek ünnepélyesen átadta a stadiont, majd a szpíker felhívta a szurkolók figyelmét, hogy a sportban sem rasszizmusnak, sem politikai megnyilvánulásnak nincs helye.

Tényleg nagyon sajnálatos, hogy ezek után a Kozármisleny elvesztette a mérkőzést, a Dorogiak a második félidőben két gólt szereztek, így a Kozármislenynek ijesztő közelségbe került a kiesés.

Fotó: Huszti István