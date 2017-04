Kulcsemberét vesztette a Real, Pepének két bordája is eltört

Az Atletico elleni döntetlen nem csak azért volt fájó a Real Madrid számára, mert alig öt perccel a vége előtt kapták a két pont elvesztését jelentő gólt. A mérkőzésen ugyanis súlyos sérülést szenvedett Pepe, aki az idei szezonban valószínűleg már nem játszhat a csapatban.

A portugál válogatott védő az 52. percben még a mennyekben érezhette magát, mivel ő szerezte csapata vezetőgólját, ám bő 10 perccel később, egy felszabadítás közben olyan szerencsétlenül ütközött csapattársával, Toni Kroosszal, hogy le kellett cserélni.

A hátvédet saját csapattársa, Toni Kroos intézte el, aki brutális erővel, térddel szállt bele egy olyan szituációban, amikor mindketten tisztázni próbáltak.

A kórházban aztán kiderült, hogy Pepe a hetedik és a nyolcadik bordáját is eltörte, ami különösen fájó veszteség a Real Madridnak, mert Zinedine Zidane edző nemrég Varene-t is elveszítette kiújuló combsérülése miatt, így a Bayern München elleni Bajnokok Ligája párharc, illetve a közelgő Barcelona elleni csúcsrangadón is csak Sergio Ramos és Nacho áll rendelkezésére a középhátvédei közül.

Az AS madridi sportlap információi szerint Pepe ebben az idényben már nem léphet pályára.