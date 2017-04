Onnan ismerik meg a magyart, hogy nincs rajta címer

A hétvégi spliti súlyemelő Európa-bajnokság egyetlen magyar érmese, a +90 kilóban harmadik helyezett Magát Krisztina nemcsak az eredményével hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy a mezén semmi nem utalt arra, hogy honnan származik. Se egy HUN felirat, se egy árva címer nem volt a trikón.

Két segítőjének, az edzőknek ezzel szemben ott volt a jelzés, a címer és a felirat is, tehát csak a súlyemelőn nem volt semmi.

Nem ő az első "országtalan" szereplője a súlyemelésnek. A riói olimpián Nagy Péteren kívül nem volt más magyar súlyemelő, az ólomsúlyú versenyző végül a tizedik helyen végzett, és rajta sem volt semmilyen jelzés.

A civilben óvónő Magát egyébként eltiltása után most tért vissza, ha arra gondolnánk, hogy esetleg nem számítottak rá, megnyugtatjuk, másokéról is lemaradt. Jung Beátát és Nagy Pétert is úgy fotózta a Getty, hogy nincs rajta a magyar címer.

Úgy tudjuk, a szövetség a gyártótól kapja díszítés nélkül, de hogy miért nem varrnak rá, az egyelőre rejtély.