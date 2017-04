Az örök vesztes 18 év után végre nyert

Sergio Garcia azt hitte, hogy sohasem fog major golftornát nyerni, de 73 kísérlet után végre összejött neki, szétütésben győzte a Justin Rose-t a US Mastersen.

A spanyol Garcia 1999 óta profi golfozó, azóta összesen 74-szer indult a major golftornákon (ahogy a teniszezőknél négy Grand Slam-torna van, úgy itt is). Sokszor járt közel a csúcshoz, 22-szer került a top tízbe, és négyszer második is volt. 2012-ben ki is fakadt, hogy nem elég jó, hiányzik belőle valami, ami a győzelmhez kell.

A mostani Augustában rendezett tornán viszont megvolt benne, a drámai döntő végén ő tudott jobban koncentrálni, bár a verseny korábbi szakaszában többször bajba került rossz ütéseivel.

A négykörös verseny végén ugyanolyan eredménnyel állt, mint Rose, így jött a rájátszás. A szétütésben az első lyuk el is döntötte a versenyt, ugyanis míg Garcia birdie-t - az alapütésszámnál eggyel jobb eredményt - ért el, addig Rose-nak ez nem sikerült.