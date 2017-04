Végre tiszta és őszinte szavak a MOB elnökétől

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Borkai Zsolt interjút adott a Kisalföldnek. Találtunk ebben egy érdekes mondatot.

"Én is hallottam róla, hogy a politika már nem támogat engem, de én ezt nem így tudom. Korábban nekem is voltak kétségeim efelől, ezek azonban elmúltak. Több ismert közszereplő közelmúltbeli nyilatkozata ugyanezt erősíti meg bennem" - mondta az 1988-as olimpia bajnoka, Győr fideszes polgármestere.

"A sport mindig fontosabb bármilyen politikai érdeknél" - ezt a mondat pedig Orbán Viktor miniszterelnöké.

Borkai az után szólalt meg, hogy Kósa Lajos Fidesz frakcióvezető kezdeményezésére két hete a Parlamentbe gyűltek össze a sportági szakszövetségek vezetői, klubelnökök, így hát ott volt színtisztán politikamentesen Kocsis Máté (kézi), Németh Szilárd (birkózás), Deutsch Tamás (MTK) és Bánki Erik. (Kósa amúgy a korcsolyázókat vezeti.)

A MOB alapszabályán szerettek volna csiszolni egy kicsit, ezért Kósa Borkaival közösen be is jelentette most hétfőn, hogy a MOB május másodiki tisztújító közgyűlése előtt lesz egy rendkívüli is.

Orbán pedig garantáltan politikamentesen még május 2., előtt Győrbe látogat jelen állás szerint.