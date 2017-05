Borkai elbukott, Kulcsár az új MOB-elnök

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) keddi tisztújító közgyűlésén a küldöttek négy évre Kulcsár Krisztiánt választották a szervezet elnökének. 28 év után nem olimpiai bajnok vezeti a MOB-ot.

Az első fordulóban a világbajnok párbajtőrvívó Kulcsár 83 szavazatot kapott, az eddigi elnök, Borkai Zsolt csak 55-öt gyűjtött össze, míg a szintén olimpiai bajnok Szabó Bence 27-tel azonnal kiesett.

8 Borkai Zsolt a Magyar Olimpia Bizottság eddigi elnöke Galéria: Megválasztották a MOB új elnökét (Fotó: Bődey János / Index)

Az első körben Kulcsárnak egy szavazat hiányzott a sikerhez, ezért szükség volt a másodikra. Borkai nem lépett vissza, harcolt a végsőkig, nyilván arra számított, hogy Szabó valamennyi szavazója őt támogatja, továbbá sikerül maga mellé állítania valakit a szünetben. Nem így lett.

Szabó amúgy a MOB főtitkára volt novemberig, utána szavazott arról az elnökség Borkai indítványára, hogy távoznia kell. Milliós végkielégítéssel lépett le, és most elnöknek tért volna vissza. Úgy tervezett, hogy akár száz szavazatot összegyűjthet, meg sem fordult a fejében, hogy Borkai negatív megítélésben az ő arroganciája is közrejátszott. Abban is biztos volt, hogy a MOB alapszabályának múlt heti megváltoztatása miatta született.

A második körben Borkai nem tudott újabb szavazókat szerezni, így 108-51-re az olimpiai ezüstérmes Kulcsár Krisztián nyert.

Programbeszédében egykori mestere szavaira utalt:

Ne próbáld! Tedd vagy ne tedd! De ne próbáld!

8 Kulcsár Krisztián a Magyar Olimpia Bizottság új elnöke Galéria: Megválasztották a MOB új elnökét (Fotó: Bődey János / Index)

A MOB a riói olimpia után a sporttörvény módosításával elveszítette jogköreinek jelentős részét. A riói olimpiára látogató Orbán Viktor már akkor többször elmondta nemtetszését.

A kormány azért döntött a MOB lefokozása mellett, mert nem volt elégedett a működésével, hatékonyságával. A három elnökjelölt tévévitájában egészen különleges volt az a Borkai-nézet, hogy azért volt nehéz időszak a MOB-ban, mert jöttek a milliárdok, de ők ennek ellenére számtalan eredményt elértek.

Borkai Zsolt miatt egyébként a Fidesz törvényt módosított, hogy parlamenti képviselő lehessen 2010-ben. Ennek értelmében a rendvédelmi dolgozók nem öt, hanem három évvel a visszavonulásuk után vállalhatnak politikai pártban képviselői szerepet. Eredetileg öt év lett volna a törvényben, de az épp Borkainak nem volt jó, mert 2006-ban még a honvédség állományához tartozott.

Aztán fokozatosan esett ki a párt és Orbán kegyeiből. És bár a miniszterelnök épp pénteken látogatta meg a várost, Borkai ebből sem tudott profitálni. Noha Orbán azt mondta, hogy „szeretnék vele együtt dolgozni a jövőben is, és ez érvényes az olimpiai mozgalomra is”.

A küldöttek viszont a változás mellett voltak, nem felejtették el, hogy korlátozva lehetett csak beszélni vele.

Hogy mi vezetett idáig?

Borkai előbb nem támogatta Eperjes Károly győri színházigazgatói pályázatát – mi több, nulla szavazatot kapott a kormányhoz lojális színész –, majd nem mentette meg a győri futballt a Quaestor csődje után.

És eléggé önjáró volt, a 2012-es olimpiai jutalmakat ő jelentette be, holott azt az állami vezetés akarta. A pletykák szerint Lázár János nem túl higgadtan telefonált a MOB-ba, de ott nem érte el Borkait.

A legnagyobb baj azonban azzal volt, hogy a MOB nem végezte jól a dolgát, nem tudott a sport parlamentje lenni. Nem volt összhang a minisztériumi vezetéssel, ha az államtitkárságról hívták Borkait, fel sem vette a telefont.

Az állam emellett felismerte, nincsenek arányban az állami milliárdok a teljesítménnyel. Nem is elsősorban az aranyérmek számával, hanem a bázis szélesítésével. Nem úgy szaporodtak az igazolt sportolók, ahogyan azt elvárták volna.

Furcsaság, Győrben lesz az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) a nyáron, amikor már nem mint MOB-elnök fogadja a kormány tagjait Borkai.

Ki az új elnök?

Kulcsár Krisztián a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) technikai igazgatója, és Svájcban dolgozik ma is. A nemzetközi diplomáciában betöltött tapasztalata mellett a MOB hasznára válhat, amit a hazai versenyszférában szerzett. A CIB főosztályvezetője volt, majd a BÁV vezérigazgatója, amíg nem vállalta el a svájci feladatot. Akkor azért volt motivált, mert szeretett sportágán kívánt segíteni.

Igazi sportcsaládból származik, hiszen a négyszeres olimpiai bajnok Kulcsár Győző a nagybátyja, míg nevelőapja az öttusázó olimpiai bajnok Móna István volt.

2007-ben úgy lett világbajnok párbajtőrben, hogy szabadságot vett ki a versenyért, mert a bankban dolgozott. Így ment ki a 2008-as olimpiára is. Mindkét olimpiai ezüstérmét csapatban szerezte, 1992-ben az elsőt, amikor 21 éves volt. A másodikat 2004-ben, Athénban. Összesen négy olimpián járt.

Az új elnök megerősítette, Svájcból mindenképpen Budapestre költözik, és a MOB vezetését legalábbis az első években ügyvezető elnökként képzeli el.

Úgy tudom, az alapszabály ezt nem zárja ki

– fogalmazott a frissen megválasztott elnök, aki közölte, már szerdán munkába áll.

Beszélt arról is, hogy a Nemzetközi Vívószövetség részéről érdekkonfliktus áll fenn, hogy egyszerre töltse be a sportigazgatói, valamint a MOB elnöki tisztét. Ezért a svájci állását a jelenlegi formában fel kell adnia.



Elárulta: számított erre az eredményre, mert a sportági szakszövetségek részéről érezte, hogy igény van a változásra. Ugyanakkor nem gondolja azt, hogy Borkai Zsolt bukott ember lenne.

Az alelnökök is megvannak már: Orendi Mihályt (114 szavazat) és Deutsch Tamást (102) választották meg. Gémesi György 65 voksot kapott, Magyar Zoltán pedig az elnökválasztás után visszalépett. A kétszeres olimpiai bajnok tornász, Magyar Borkai lelkes támogatója volt.