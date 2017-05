Rámozdulunk a 2026-os téli olimpiára

Magyarország visszavonta 2024-es nyári olimpiai pályázatát - már csak Los Angeles és Párizs van versenyben -, a Bors azonban úgy tudja, hogy az olimpiai álom nem ért véget, és most már a 2026-os téli olimpia a célpont.

Nem egyedül, hanem az osztrákokkal közösen, és értelemszerűen az alpesi számokat vagy például a biatlont ők rendeznék meg, míg nekünk korcsolyázó versenyek jutnának, és a jégkorongmeccsek egy része.

Az Agenda 2020 - a gazdaságos olimpia elve - megengedi, hogy két ország közös pályázatot nyújtson be.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a 2022-es olimpiát Pekingnek adta, és a döntéshozókat sokkolta, hogy a lengyel Krakkó és az ukrán Lviv mellett a skandináv országok is visszaléptek.

Az akkori vesztes Almati 2026-ra is pályázik az eddigi hírek szerint, de Kanada és az Egyesült Államok is fontolgatja, ahogy Törökország is. A skandináv országokban azonban megint gyorsan elhalt a gondolat.