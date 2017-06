A legőrültebb döntőben dőlt el a pingpong világbajnoki címe

Minden idők egyik legjobb férfi egyes döntőjét játszották vasárnap a düsseldorfi asztalitenisz-világbajnokságon: drámai és őrült, leginkább ezeket a jelzőket aggatják a meccsre. A hétszettes döntőben végül a címvédő Ma Long (Kína) nyert honfitársa, Fan Csen-tung ellen.

A mérkőzést a 20 éves Fan Csen-tung elég agresszíven kezdte, hamar elhúzott az első szettben, Ma Long nem találta a ritmust, simán elbukta a játszmát (7-11). A másodikban aztán már ő uralta a játékot (11-6), a harmadikban már esélyt sem adott ellenfelének, még könnyebben nyert (11-3).

Azt lehetett hinni, hogy a címvédő innen simán behúzza, de Fan tudott újítani, az ötödik játszmában elhúzott 5-1-re, és már nem is engedte feljönni Ma Longot (5-11).

A hatodik szettben is hasonló volt a koreográfia, Fan a szett elején meglépett a kikényszerített hibáknak köszönhetően, aztán 9-3 után már csak őriznie kellett a vezetést (7-11).

A döntő játszmában aztán jóval szorosabbá vált a küzdelem. Mindkét játékos hozta első adogatását, majd a gyors pontokat szerző Ma elhúzott 6-3-ra. A tenyeres oldalt gyakrabban támadó Fan visszazárkózott, sőt 9-7-re már ő vezetett. Ma egyenlített, majd 9-9-től kezdődhetett az elejéről minden. A címvédő jó szervája után előnybe került, Fan a hálóba vágta a labdát, de a következő pont már az övé lett. Éles szögben érkező pörgetését a védekezésre kényszerített Ma nem érhette utol (10-10). Az utolsó két pontot már viszonylag egyszerűen ütötte be Ma Long, Fan adogatása gyenge volt, aztán a fogadásával is megteremtette ellenfelének a ziccert. Ma Longból az utolsó pont után minden feszültség kijött, az ütőjét az égbe dobva hanyatt vágta magát.

„Remélem, mindenki emlékezni fog erre az asztalitenisz történetéből, kétségtelenül ez volt a legőrültebb meccs, amit valaha játszottam. Sosem játszottam még így korábban. Örülök, hogy nyertem, de ez kicsit a szerencse kérdése is volt" – nyilatkozta Ma a meccs után.

A női párosban is kínai döntő volt, az egyesben is győztes Ting Ning ötödik vb-döntőjét játszotta párosban, de csak most először sikerült nyernie Liu Si-vennel az oldalán.

Eredmények:

férfi egyéni, döntő:

Ma Long (kínai)-Fan Csen-tung (kínai) 4-3 (-7, 6, 3, 8, -5, -7, 10)



női páros, döntő:

Ting Ning, Liu Si-ven (kínai)-Csen Meng, Csu Jü-ling (kínai) 4-3 (-9, 8, -11, 8, 6, -6, 9)