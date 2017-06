Pénz még van, Tiger Woods már nincs

A világ sportja a csapatjátékokról szól, de még néhány éve is a golfozó Tiger Woods volt a legeladhatóbb sportoló, ömlöttek hozzá a dollármilliók. A celebbé lett - volt - szupersztár anyagilag most sem panaszkodhat, csak éppen egyre kevésbé tekinthető sportolónak. Az évek során sérülések, magánéleti és üzleti problémák vezettek oda, hogy magáról alig tudó, szétesett figuraként került a rendőrségi hírekbe.

Valószínűleg százból kilencven ember halott már Tiger Woodsról, ha nem is követi a sportot, akkor is tudja, hogy egy nagyon híres golfjátékosról van szól. Woods mindent, de tényleg mindent elért, amit sportolóként lehetett. Minden idők legsikeresebb golfozója lett, de nemcsak sportágában számított kiemelkedőnek, a globális sportpiacot is letarolta. Évekig vezette a sportolói kereseti listákat, ő lett az első dollármilliárdos sportsztár is. Legutóbb viszont nem eredményeivel vagy legújabb ingatlanjával került be a hírekbe, hanem azzal, hogy eléggé elkészülve, begyógyszerezve vezetett, amiért le is kapcsolta a rendőrség.

Egyfelől csoda, hogy csak most, mert Woods már évekkel ezelőtt rákerült arra a lejtőre, amin oly sok sportember nyomorba, de legalábbis a vállalhatatlan kategóriába csúszik. A bajok mindig ott kezdődnek, ha a versenyző kénytelen-kelletlen nem azzal foglalkozik, amihez ért, vagy képtelen megbirkózni azzal a teherrel, amit a sikerei raknak rá.

Woods sérülései miatt 2008 óta szinte egyetlen szezont sem tudott végigjátszani rendesen, és persze ő maga is tett róla, hogy családi zűrjei miatt folyamatosan róla cikkezzenek. Komoly pszichológusi munkát igényelne kideríteni, hogy pontosan mi ment végbe Woodsban, de 2009-es botrányai után csak pillanatokra tudta felmutatni zsenijét. Akkoriban végképpen megtört benne valami.

Egy autóbaleset – Woods nekiment otthona közelében egy fának és egy tűzcsapnak is – után derült ki, hogy otthon kitört a családi balhé. A golfozó összeveszett feleségével, Elin Nordegrennel. Volt miért, kiderült, hogy a szexfüggő, ezért később kezelésre is járó Woods tucatnyi nővel megcsalta Nordegrent. Hiába magyarázkodott, és kért elnézést többször is nyilvánosan, a lavina elindult. Pláne, hogy jórészt pornósztárokról volt szó, akik meg is lovagolták a Woodsszal jött médiaérdeklődési hullámot.

A magánélete miatt több szponzorának vállalhatatlan vált, olyan cégek faroltak ki mögüle egyik napról a másikra, mint az AT&T, a Gatorade vagy a General Motors, míg más szponzorok csendben hagyták lejárni az érvényben lévő szerződéseiket. Ugyanakkor néhány márka, mint a Nike, kitartott mellette. A veszteségek így is óriásiak voltak, becslések szerint 5-12 milliárd dollárosak. A házassága is ráment, 2010 nyarán elvált tőle Nordegren, aki százmillió dollárt kapott.

Fotó: UPI Photo / eyevine / Northfoto Elin Nordegren és Tiger Woods 2009-ben

Woods a balesetben szerzett sérülései és az imázsát finoman sem építő támadások miatt egy időre visszavonult a golftól. Egyik nyilatkozatában tökéletes látleletet adott magáról, és úgy általában a megcsömörlött és pénzzel kitömött sportolókról. „Úgy éreztem, hogy mivel egész életemben keményen dolgoztam, megérdemeltem, hogy engedjek az engem elérő kísértésnek.

Úgy éreztem, jogom van hozzá.

A pénznek és hírnévnek köszönhetően nem kellett messzire mennem ahhoz, hogy megtaláljam azokat. Hibáztam, hülye voltam."

2010 áprilisában már újra versenyen indult, és egész biztatónak tűnt a Masters Tournamenten elért negyedik helye. A következő tornákon viszont nem ment neki, sérülésekre hivatkozva verseny közben is visszalépett. Edzőt is váltott, de semmi sem segített, 1996 óta ez lett az első olyan profi szezonja, amit győzelem nélkül zárt. A világranglistán még mindig a második volt.

A következő év sem volt túl sikeres, folytatódott a szenvedés a tornákon, már ha el tudott indulni, lábsérülése miatt ugyanis többet is kihagyott. Woods frusztáltságát az is jól jelzi, hogy kirúgta az őt több mint tíz éve szolgáló caddy-jét (ő felel a felszerelésért és az ütőkért), Steve Williamst. Közben a ranglistán is egyre lejjebb csúszott, az 58. helyen is állt, de sikerült egy kicsit összeszednie magát. Előbb dobogóra állt, majd decemberben a Chevron World Challenge-t megnyerte.

2012-ben már újra egy stabilabb Woods játszott, amiben közrejátszhatott az is, hogy normalizálódott a viszonya exfeleségével, és ekkor lett a barátnője az alpesi sít uraló Lindsey Vonn. A golfozó a szezonban három PGA Tour-versenyt is behúzott, amivel minden idők második legeredményesebb játékosa lett.

Az új lendület a következő évben is kitartott, a szezon első felében sorra nyerte a versenyeket, bár igazán nagy tornát már nem, de visszakapaszkodott a világranglista elejére. Ekkor újra visszaesett, a hátfájdalmával egyszerűen nem tudott játszani. Azóta is ez határozza meg az életét, több műtéten átesett, néhány hónap kihagyás után mindig elindult valamilyen tornán, de fizikailag képtelen már magas szinten játszani. Woods még mindig reménykedik, ezért vállalt idén egy negyedik operációt is, ám legalább fél évet újra ki kell hagynia. Még mindig csak 41 éves, golfozóként még tíz jó éve is lehetne.

Az újabb botránnyal Woods újabb pénzügyi veszteségeket könyvelhet el, bár egyelőre egyik szponzora sem jelentette be, hogy felbontanák a szerződéseket. Csakhogy egy krízis PR-ral foglalkozó szakértő szerint a 2009-es botrányok után több támogató úgynevezett erkölcsi záradékot írathatott bele a szerződésekbe, ami biztosítja a számukra a lelépést, ha a golfozó megint valami zűrbe keveredik. A legnagyobb szponzor, a Nike most is kitart, egyszerűen azért, mert így jár jobban, Woods nevével még mindig rengeteg terméküket tudják eladni.

A golfozó lehet, hogy most is elbukik némi pénzt, de nála nem beszélhetünk elszegényedésről, mint néhány egykori NBA-sztár esetében, mert széteső sportkarrierje mellett is tudott arra figyelni, hogy jó befektetései legyenek. Saját étterme van, golfpályákat tervező céget visz, és még mindig jó néhány élő szerződése fut, amiből ömlik hozzá a pénz.

Woods többször nyilatkozta, hogy már nem feltétlenül a golf az elsődleges az életében, hanem a gyerekei, de a jelek azért arra mutatnak, hogy nem tudja elengedni a versenyzést, nehezen dolgozza fel, hogy már nem az eredményeiről szól a sportág. Hogy az ebből fakadó frusztráció, vagy a hátfájdalmak miatt tömte magát tele gyógyszerekkel, azt nem tudni, de amikor a rendőrök megtalálták, azt mondta, a különböző gyógyszerek váratlan hatásai miatt aludt el, és lett teljesen beszámíthatatlan. Az optimista magyarázatok szerint egyszerűen csak véletlenül adagolta túl magának a szereket, de persze azt sem lehet kizárni, hogy rájuk kattant, és függő lett. Ezt az elméletet erősítheti, hogy az Egyesült Államokban drogként is népszerű Vicodint is megtalálták nála. Akármelyik verzió is az igazság, Woodsnak most megint helyre kell hozni az imázsát. Ahogy láttuk, gyakorlata már van benne, de hogy újra nagy játékos legyen, arról talán le kéne mondania.

Fotó: Pbso/ Mega / Northfoto

Pénzt persze így is sokat kereshet, ahogy arra a Golfweeknek nyilatkozó szakértő is utalt: „Tiger Woods addig golfozó volt, míg neki nem ment a tűzcsapnak. Aztán 2012 és 2013 között is golfozó volt, amikor nyert néhány tornát, de az utóbbi két-három évben, azt hiszem, Tiger Woods megint branddé vált".