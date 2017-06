A doppingszer az új drog

A doppingnak hatalmas piaca van, és ezt nem a rendszeresen ellenőrzött élsportolók teremtik meg, hanem azok a szabadidősportolók, akik bátran bevásárolnak az illegálisan behozott teljesítményfokozókból és bizonytalan összetételű táplálék-kiegészítőkből. A rendőrség és a Magyar Antidopping Csoport (MACS) most együtt dolgozik azért, hogy ezekhez nehezen lehessen hozzájutni.

A MACS ügyvezetője, Tiszeker Ágnes elmondta, a doppingellenes munkában egyre nagyobb szerepe lehet a nyomozóknak, mert az látszik, hogy az ellenőrzött doppingmintákból nagyon kevés a pozitív, az analitikai módszerek sem fejlődnek gyorsan. Ezért a másik oldalt is érdemes megcélozni, kik a dílerek, kereskedők, milyen hálózatokon keresztül lehet hozzájutni a tiltott szerekhez, de ehhez már a hatóságok is kellenek.

Tiszeker hangsúlyozta, nem a sportolók ellen indítanak hajtóvadászatot, egészségvédelmi szempontok miatt fontos az, hogy korlátozzák a hozzáférést a szerekhez, amelyekről rengeteg hazugság jelenik meg, pedig a szedésük betegséget vagy halált is okozhat. „Orvosként látom, hogy milyen károkat okoznak. Mindenki le akar fogyni vagy erősebb akar lenni, és a szerekkel akarja lerövidíteni azt az időt, ami eredményre vezet. De ezt az időt nem lehet megspórolni büntetlenül."

A doppingszercsempészeket persze nem könnyű elkapni, mert a hálózatok úgy működnek, ahogy a kábítószernél. Fülöpné Csákó Ibolya alezredes elmondta, vannak olyan esetek, amikor a ugyanaz a hálózat szállítja mindkét szert, de a doppingnak külön transzferei is vannak, és már arra is van példa, hogy a nagyobb piac miatt a drogcsempészek áttértek a doppingra.

Magyarországon tiltott szer előállításáról még nem tudnak, cél- és tranzitország is vagyunk. Az utóbbi időben volt is néhány nagyobb fogás, két szállítmányban 11 ezer és 20 ezer ampulla szteroidot is lefoglaltak, és egy nagyobb tétel növekedési hormont szállító csempész is fennakadt a rendszeren.