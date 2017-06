Azt amputálták az olimpiáról, amiben két aranyunk volt

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hétvégi ülésén karcsúsította kicsit az olimpián szereplő sportolók létszámát, növelte ugyanakkor a kiadható aranyérmek számát. 321 versenyszám lesz az eddigi 306-hoz képest, Rióban ugyanis annyi volt. Az öt sportágból a baseball visszatérő, a hullámlovaglás, a sportmászás, a karate és a gördeszka egészen új.

Magyar szempontból a legszigorúbb változás a birkózást érinti, mert a kötött- és a szabadfogásban összesen 192 hely lesz. Ötvenhattal csökkent a létszám a férfiaknál.

Mivel mindkét fogásnemben hat súlycsoport van, könnyen kiszámolható, előfordulhat, hogy

lesz olyan kategória, ahol csak tizenhatan juthatnak ki.

Vagyis a kijutás sokkal nehezebb lesz, mint valaha, mert legutóbb 23 vagy 24 fős létszám is volt egy-egy súlycsoportban.

Az olimpián akár már négy meccsel aranyat lehet szerezni, ha egyenes kieséses formában rendezik meg a küzdelmeket. Egyelőre azonban még azt sem tudni, hogy melyik lesz a hat súlycsoport, csak a párizsi vb-n döntik el. Hogy milyen lesz a kvalifikáció menete, két év múlva alakul ki.

A nemzetközi szövetség még csak hírlevelet sem küldött az eddigi változásokról és a szűkítésről, azt ellenben elérték, hogy nem egy, hanem két bronz lesz.

Kajak-kenuban is csavartak egyet a programon, a férfiak a négyesben már nem ezren, hanem ötszázon versenyeznek. Az idei világbajnoki programban eredetileg benne sem volt ez a táv, utóbb tették bele, a nemzetközi szövetségben nem kis feszültség keletkezett ebből a döntésből.

Olyan nagyon nagy dráma persze nem volt, hiszen mi ez ahhoz képest, amikor a 2009-es világbajnokságon a már ötszáz párosban versenyző férfiak a helyszínen tudták meg, már nem olimpiai szám többé, amiben kajakoznak.

A női kenuban két aranyérmet adnak át, egyesben kétszázon, párosban ötszázon versenyezhetnek. Az eddigi tesztek alapján úgy tűnik, itt sikerülhet éremesélyes magyar egységet összeállítani.

Ökölvívásban két új súlycsoport került a programba a nőknél, egyúttal két férfi került ki, egyelőre még nem tudni, melyik kettő.

Sportlövészetben egy olyan számot metszettek ki a programból, amiben két olimpiai arany is volt régebben: Hammerl László és Varga Károly is a kisöbű sportpuska fekvő számában győzött. Igaz, előbbi 1964-ben, utóbbi 1980-ban. 1988-ban volt ebben a számban egy magyar bronzérem, azóta nem voltunk sikeresek. Sidi Péter is inkább az összetettet szereti jobban.

A pisztoly mellett a duplatrap is kikerült, ebben 2000-ben volt pontszerző helyen Gerebics Roland, 2012-ben Bognár Richárd.

A súlyemelés nagy veszteségen ment át, mert 64 hellyel jut neki kevesebb Tokióban, mint a tavalyi olimpián. Mivel csak egy magyar volt legutóbb és azelőtt is, ez a sportág már nem rólunk szól.

Három sportág viszont jól járt, bár a vízilabda kicsit felemásan.

13 helyett ugyanis csak 11 fős csapatokat lehet nevezni, cserébe 8 helyett 10 nemzet juthat ki a nőknél. Az edzők variációs lehetőségei csökkentek, ami akár még jól is jöhet.

Az úszás egyértelmű nyertes: a 800 méter a férfiaknál, a nőknél az 1500 került be a programba, és ott lesz a 4x100-as mix váltó is, amikor két férfi és két nő úszik. Ha Hosszú Katinka mellett még lesznek sprinterek, akár egy újabb éremesély is összejöhet.

A sportolói létszám 22-es csökkentése inkább csak a kisebb országoknak szól úszásban, tőlük vonnak el helyeket.

Egyértelmű nyertes a vívás is, talán nem véletlenül, mert vívó vezeti a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, a német Thomas Bach. A sportágat az előző elnök vágta meg, a vetésforgó elv alapján maradt ki két csapatverseny. Ezt a senkinek sem jó helyzetet szüntették most meg.

Hogy a 106-os férfi és női létszámmal, hogyan kell kalkulálni, egyelőre kérdéses. De nyilván a fegyvernemenként nyolc részt vevő csapathoz tartozik tartalék is. Hogy mennyi egyéni kvótát kaphatnak a vívók, az lesz a következő csata.

A Nemzetközi Vívó Szövetség technikai igazgatója, Kulcsár Krisztián korábban arról beszélt, irgalmatlanul nehéz visszaszerezni két aranyat, de mint a példa mutatja, nem reménytelen. És talán szerepe is volt benne az azóta már a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének választott Kulcsárnak.

A pontos számokat és kvótákat itt nézheti meg.