Föld körüli pályára lőtte a labdát a hegyomlás baseballos

Nagyon úgy fest, hogy a 2017-es MLB-szezonból a legtöbb embernek a Yankees óriásának, Aaron Judge-nak az elképesztő teljesítménye marad majd meg az emlékezetében.

Judge már akkor emlékezetes jelenség lenne egy baseballpályán, ha nem is tudna játszani, a 128 kilós, 201 centis játékos ugyanis nagyjából úgy néz ki, mintha

egy Bond-film főgonosza lenne,

egy genetikai laboratóriumban fejlesztették volna ki, kifejezetten azzal a céllal, hogy törvényileg is büntethető dolgokat műveljen baseball-labdákkal.

Utóbbira van nagyobb esély, az alapján legalábbis, amilyen szezonja van eddig a technikailag újoncnak számító 25 évesnek – 2016-ban játszott ugyan 27 meccsen, de ez az első teljes szezonja –, aki két fontos mutatóban is vezet a ligában: övé a legtöbb hazafutás idén 21-gyel, 3,7-es mutatóval pedig övé a legmagasabb WAR, vagyis a helyette berakható átlagos cserejátékoshoz képest szállított plusz győzelmek száma.

De ennél is látványosabb azért, amit a hétvégén művelt a New York Yankees-játékos, aki két hatalmas rekordot is megdöntött.

Szombaton azzal kezdett, hogy a Baltimore Orioles elleni meccsen egy hazafutást 121,1 mérföld/órával, majdnem 195 km/h-s sebességgel ütött a nézőtérre. Ez a Statcast-rendszer 2015-ös bevezetése óta a legerősebb ütés (az eddigi rekord 119,8 mérföld/órával is Judge-é volt...) az egész ligában – a Statcast a labda és a játékosok mozgását is tökéletesen le tudja követni, ami látványos grafikákat eredményez akár már közvetítés közben.

Vasárnap viszont erre is rátett egy lapáttal a szintén az Orioles elleni, hivatalosan 496 láb (151,2 méter) hosszú hazafutásával, ami a 2009-es mérés bevezetése óta a legnagyobb.

Ha a mostani formáját tartja Judge, 57 hazafutással fejezheti be a szezont, ami minden idők 14. legjobb teljesítménye lenne.