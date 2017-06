Ronnie O'Sullivan: Imádok összeomlani

Nagyszerű interjút adott a BBC egyik beszélgetős műsorában Victoria Derbyshire-nek Ronnie O'Sullivan, a sznúker legnagyobb jelenlegi klasszisa.

Az ötszörös világbajnok a tavalyi vébéről mesélt el egy sztorit, ami a torna közben esett meg vele.

Az első meccsem után teljesen kimerültem. Kifacsartam magam, túl sok volt a meló, túl nagy volt a nyomás körülöttem, nem bírtam tovább. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy összeomlottam. Az első körös meccsem után azonnal Londonba vittek, és a következő négy napot kórházban töltöttem. Kezeltek kicsit, gyógyszereket is kaptam. Innen jöttem vissza a második meccsemre, épphogy összeraktak.

O'Sullivan 2016 áprilisában az első meccsén szorosan megverte David Gilbertet, de miután visszajött Londonból Sheffieldbe, Barry Hawkinstól már nagyon neccesen, 13-12-re kikapott, és kiesett.

A fejben kissé labilis zseni a továbbiakban viszont egészen elképesztő titkát osztotta meg Derbyshire-rel és a világgal. A riporternő valószínűleg már együttérzését akarta kifejezni neki a történtek miatt, amikor O'Sullivan gyorsan folytatta.

De én imádom az összeomlásokat! Ösztönöznek, az egész életem ezzel telt. Akkor tudom, hogy innen már nincs lejjebb, és csak felfelé vezethet az út, és szárnyalni fogok. Annyiszor megcsináltam már életemben, hogy meg se kottyan nekem. Nem izgat annyira, mint az emberek nagy részét.

Most is visszajött, vagy legalábbis útban van vissza az angol legenda: ha a vébét nem is nyerte meg idén, de a negyeddöntőbe bejutott, és csak szűken kapott ki. Még mindig csak 41 éves, úgyhogy sok lehet még a karrierjében.