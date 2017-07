Szatmári András: "Titkon az éremben bíztunk, hát ez lett belőle..."

A lipcsei világbajnokság nyitónapján férfi kard egyéniben Szatmári András fantasztikus vívással nyert aranyérmet, a sikert követően mind a 24 éves kardozó, mind edzői boldogan nyilatkoztak a szövetség honlapjának.

“Világbajnok vagyok, erről álmodtam, ezért dolgoztam! A Hartung elleni asszó után, amikor 1:5-ről sikerült fordítanom, akkor fordult meg először a fejemben, hogy világbajnok leszek. A hivatalos célkitűzés a nyolc közé jutás volt, de mesteremmel titkon az éremben bíztunk. Hát, ez lett belőle…" – mondta a friss világbajnok, aki külön kitért edzője szerepére a döntőben, ahol 4-8-as hátrányból kellett fordítania.

"Hogy honnan volt erőm fordítani a döntőben 4:8 után? Ezt Charlynak (Gárdos Gábor) is köszönhetem. A szünetben nyomatékosította, hogy nem lehet minden nap világbajnok az ember, és ez erőt adott. Szeretném megköszönni ezt a hihetetlen élményt a Mesteremnek, csapattársaimnak, a szövetségnek, a családomnak, a barátnőmnek, a menedzsmentemnek, meg mindenkinek, aki szurkolt nekem.”

A megszólított mester, Gárdos Gábor természetesen borzasztóan boldog volt, emellett megemlítette, hogy milyen rég nem nyertünk ebben a hagyományosan magyarnak tartott számban a férfiak közt aranyérmet világbajnokságon:

“Nagyon nagyon boldog vagyok. Huszonhét éve barátom, Nébald Gyuri nyert legutóbb egyéni vébé aranyat férfi kardban, és abban is oroszlánrészt vállalt Pézsa Tibor. Most az én tanítványomnak sikerült ugyanez, a Mester segítségével. Először a Hartung elleni nyolcaddöntő után éreztem azt, hogy akár a világbajnoki arany is meglehet."

"A Gu Bon Gil elleni döntő félidejében azt mondtam neki, ha már eljutottál ide, akkor ezt meg kell nyerned! És a folytatásban ismét káprázatosan vívott. Nagyon büszke vagyok rá".

A férfi kardválogatott vezetőedzője, Decsi András az egész csapatot dícsérte, persze Szatmárit a legjobban: “Egy nagyszerű egyéni szezon megkoronázása volt ez a mai verseny. Mindegyik fiú mindent megpróbált a mai napon, Andris pedig egyszerűen fantasztikus volt.

Decsi is a Hartung elleni sikerrel megvívott nyolcaddöntőt emelte ki, mint vízválasztót, míg a döntőről azt mondta, hogy méltó befejezése volt a világbajnokságnak.

"Andris akciódúsan, szellemesen és remekül teljesített, a magyar kardvívás a riói olimpia után ismét a világ tetejére került. Várjuk a csapatversenyt, onnan sem szeretnénk üres kézzel távozni!”

(Borítókép: Szatmári András (b) és a dél-koreai Gu Bon Gilt a férfi kardozók döntőjében a lipcsei vívó-világbajnokságon 2017. július 21-én. Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)