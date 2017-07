Mámoros magyar sportpillanatok a vizes vb-n túl

Most szinte minden a vizes világbajnokságról szól, de vele párhuzamosan több sportágban is mennek a világversenyek. Csupa olyan is, ami tradicionális magyar sportágaknak tekinthetők, mint a kard vagy az öttusa, de néhány nem túl ismert sportágban is sorra nyertük az érmeket. Ha csak a vizes vb-re figyelt, most megmutatjuk újra a hétvége magyar sportsikereit. Tudta, hogy uszonyos úszásban és aerobikban is a világ legjobbjai vagyunk?

Szombaton a nők, vasárnap a férfiak nyertek két érmet az öttusa-Európa-bajnokságon. Kovács Sarolta és a női válogatott ezüstérmet szerzett Minszkben. A férfi csapat aranyérmet hozott, a legjobbja, Kasza Róbert egyéniben a második helyre futott be. (Fotó: Magyar Öttusa Szövetség)

Tiszaújvárosban 1997 óta rendeznek világkupát triatlonban. A 20 év alatt csak két magyar győzelem volt. A juniorként világbajnoki harmadik Bicsák Bence hozta a másodikat vasárnap. A sprinttávon szenzácós futással gyűrte le az orosz címvédőt. (Fotó: Vajda János / MTI)

Az 1980-as évek sikerei után mélyre került a magyar röplabda. A nők 2015-ben 28 év kihagyás után tértek vissza az Európa-bajnokságra. Egyre stabliabb a csapat. A válogatott júliusban a fél világot átutazva, Dél-Amerikában és Ausztráliában harcolta ki a feljutást a World Grand Prix második vonalába. Az aranyérmes magyar válogatott Ausztráliát, Franciaországot, Venezuelát, Mexikót, Trinidad és Tobagót, Kamerunt, valamint Algériát utasította maga mögé. (Fotó: Mick Tsikas / MTI)

A nem olimpiai sportág legnagyobb eseménye, a világjátékok, ami az olimpia előszobája is. Elég sokszínű a programja. A wroclawi világjátékokon népes magyar csapat indul, ami három nap alatt már 11 éremnél jár. Az utolsót, ami arany lett, Tóth Ferenc nyerte vitorlázó műrepülésben. (Fotó: Vörös Nándor / Nemzeti Versenysport Szövetség)

A kard volt sokáig az a szám, amiben mindig számolhattak aranyéremmel az olimpákon és a világbajnokságokon a magyarok. Az 1990-es évektől kezdve egyre sűrűbb lett a mezőny, és Magyarország elvesztette a hegemóniáját. Szilágyi Áron két olimpiai aranya újra magyar számmá tette a kardot, de vb-ken 27 évet kellett várni az újabb első helyre. Pénteken Szilágyi kiesése után Szatmári András törte meg a rossz sorozatot. (Fotó: Jan Woitas / MTI)

A csak debreceni sellőlányként emlegetett Senánszky Petra mindig favoritként indul az uszonyos úszó versenyeken. A világjátékokra is tökéletes formában érkezett, az 50 és a 100 méteres számot is világcsúccsal nyerte. (Fotó: Maciej Kulczynski / MTI / EPA)

A vívó-világbajnokság második érmét a párbajtőrös Rédli András szerezte. Az észt világbajnokkal sokáig jól állt az elődöntőben, de végül Novosjolov bírta ráerőltetni a taktikáját, így bronzérmes lett Rédli. (Fotó: Jan Woitas / MTI)

Az aerobik is magyar sikersportágnak számít, hiszen a csapat négy érmet is szerzett a világjátékokon. Vegyes párosban Hegyi Dóra és Bali Dániel ezüstérmet szerzett. (Fotó: Vörös Nándor / Nemzeti Versenysport Szövetség)

Az uszonyos úszás itthon sem csak Senánszkyról szól. Varga Krisztina is két érmet szerzett már a világjátékokon, százon második, ötvenen harmadik lett. (Fotó: Vörös Nándor / Nemzeti Versenysport Szövetség)

Az aerodance az aerobik és a tánc keveréke, a nehéz tornaelemek mellett a salsából, tangóból, hip-hopból, break-dance-ből is merít. Ebben is elég jók a magyarok. A Farkas Balázs, Hegyi Dóra, Szalóki Emese, Bökönyi Klaudia, Lőcsei Zoltán, Szöllősi Panna, Mazács Fanni és Deák Anna összeállítású csapat harmadik lett a világjátékokon. (Fotó: Vörös Nándor / Nemzeti Versenysport Szövetség)

Kanyó Dénes sokat küzdött első aranyáért, negyedszer indult világjátékokon, és 40 évesen lett első a 400 méteres felszíni úszásban. (Fotó: Vörös Nándor / Nemzeti Versenysport Szövetség)

A férfi 100 méter uszonyos gyorson Kosina Gergő lett ezüstérmes. (Fotó: Vörös Nándor / Nemzeti Versenysport Szövetség)