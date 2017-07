Szilágyi Áronék szenvedtek a döntőben, vb-2. a kardcsapat

Dél-Korea három éve volt döntős kardcsapatban, akkor a németektől kapott ki. 2013-ban Budapesten pedig bronzérmes volt, idén rendre a magyarok előtt volt a világkupában, kemény küzdelemre számíthattak Szilágyiék.

Az első párban koreai Oh lerohanta Szatmárit, a friss egyéni világbajnoknak nem nagyon volt ellenszere, visszavágásokkal próbálkozott, de nagyon gyors volt Oh, 5-1-re vitte az asszót.

Szilágyi az egyéni döntős Gu-val folytatta. A kétszeres olimpiai bajnok nagyon ráérzett a ritmusra, első szándékból nem is tudott tust adni neki a koreai, 10-8-ra fordított.

Gémesi Csanád a harmadik asszóban eladta a kéttusos előnyt, Kim is a gyorsaságára épített, egy védés-visszavágással megszerezte az előnyt, 14-11-re el is húzott. Maradt is az előny három tus, 15-12 után jött a negyedik pár. Szatmári jött Guval, de nem sikerült most ráéreznie a stílusára, még nagyobb lett a különbség, 20-15-re ment Dél-Korea. Sajnos a következő asszóban momentuma sem volt, Oh öt tust vitt be, míg ő egyet sem. Mínusz tízről kezdhetett Szilágyi. Ő sem tudott felpörögni, a távolságot sem igazán érezte Kim ellen, egy találata volt csak. 30-16-nál a csere Decsi Tamás próbált megmentőként beszállni a meccsbe, a különbség azonban így is maradt. 35-18-ra ment Dél-Korea.

Szatmári sem tudott megújulni az utolsó előtti asszóban, 40-19-ről a nap folyamán többször is jól hajrázó Szilágyinak is lehetetlen volt visszajönnie, három tusra volt képes, 45-22-vel lett világbajnok Korea.

A magyar vívócsapat Lipcsében eddig három érmet szerzett. Pénteken Szatmári András nyert aranyat kardban, szombaton Rédli András lett bronzérmes párbajtőrben.

Út a döntőig

Könnyű meccsel kezdett a magyar csapat, Guatemalát nagyon simán 45-13-ra verték Gémesi Csanádék. A nyolcaddöntőben Irán következett, 5-5 után a magyaroké volt az előny, de a friss világbajnok Szatmári nem nagyon találta a ritmust a nyolcadik asszóban, így a befejező Szilágyinak mínusz egyről

A negyeddöntőben is nehezen jutottak csak túl a fehéroroszokon kardozóink Csak két tussal sikerült megverniük őket. Szatmári jól kezdett, de Szilágyinak nem ment, Gémesinek kellett visszaszerezni az előnyt, de a fehéroroszok végül kapaszkodtak, sőt 42-41-re vezettek is. Szilágyi az utolsó pillanatokban viszont nagyon koncentrált maradt, fordított, és így lett 45-43 Magyarországnak.

A olaszok ellen vívott negyeddöntőben is Szilágyi ellenállhatatlan önbizalmára és higgadtságára volt szükség. A világbajnoki címvédő csapat elég nagy különbséggel vezetett, a hetedik párban már nyolc tussal, 32-24-re ment. Az utolsó párban Szilágyi mínusz hatról kezdett, de egyszerűen megette az ellenfelét, az utolsó pillanatig kiélezett meccsen 45-44-re győzött.