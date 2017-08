Nagy a hőség? Irány a jégpálya!

Hogy a meteorológusok közhelyszótárát egyetlen félmondatban felvonultassuk, a hőmérő higanyszála beragad a 35 Celsius fok fölötti tartományba az elkövetkezendő napokban, enyhülés csak a jövő hét elejére várható. A forróság ellen mindenki úgy küzd, ahogy tud. A kezdők közül ki légkondival – már akinél van –, ki ventilátorral, ki egy kád vízben elmerülve, ki jeges fröccsöket szürcsölve.

Aki profinak gondolja magát, strandra megy ilyenkor. Vagyis a nagypályások saját medencéjükben fürdenek persze, míg a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gyümölcseiből majd csak a boldog jövőben szakítók folyópartokra vagy nem fizetős bányatavakhoz menekülhetnek.

De mit csinál egy vérprofi?

Korcsolyázni megy!

Én elég nagy jégkorongőrült vagyok, és emlékszem még azokra az időkre, amikor a magyarországi jégsportos szezon októbertől februárig tartott, mert az országban csak nyitott jégpályák voltak (és egy részük időnként elázott a túl nagy esőben vagy éppen felolvadt rajtuk a jég a túl enyhe idő miatt).

Az egyetlen kivétel a tiszaújvárosi (leninvárosi) strandon lévő nonstop jégpálya volt, ahol télen-nyáron lehetett korcsolyázni, komolyan, nyáron pólós, rövidnadrágos és fürdőruhás korizókkal volt tele. A szép nosztalgiát még szebbé teszi, hogy ma már, a rendszerváltás során végbement áldozatos fejlődéseknek hála, parkoló üzemel a helyén.

Viszont az ország más részein megnyitott számos jégcentrum és korcsolyapálya, amelyek között szintén akad nonstop. Aki a mai, vagy következő napokban ránk váró 35-40 fokos hőséget a jég közelében akarja túlélni, annak ezeket a fővárosi jégpályákat tudom ajánlani (és ha tud még most is üzemelő, közönségkorcsolyázást is kínáló jégpályát, természetesen nem feltétlenül csak Budapesten, hanem akár vidéken is, ne habozzon, írja meg, és bővítem a cikket).

Vasas Jégcentrum

A többségünk valószínűleg még a káposztásmegyeri Jégpalotaként ismeri, bármekkora Vasas-szurker is vagyok, én is csak most a honlapjukon láttam, hogy augusztus 1-je, azaz most kedd óta van új neve a létesítménynek. A főváros északi szélén lévő jégcsarnok alapvetően a sportolók céljait szolgálja (a jégfelületek ezen a héten például folyamatosan foglaltak), de időnként közönségkorcsolyázást is tartanak a két jégpálya egyikén. Legközelebb ilyen a hétvégén lesz, szombaton délután 3-tól lényegében 9 óráig, vasárnap 16.00-18.50 között (majd a jövő héten ugyanezekben az idősávokban ismét). A közönségkorcsolyázásra a felnőtt belépő 1500 forint, különféle családi jegyeik is vannak 2200-3000 forintért. Hétfőnként amatőr jégkorongozásra is mehet, aki akar, erre alkalmanként 3000 forint a belépő. Én télen járok oda, akkor korcsolyakölcsönzés és -élezés is van, de valószínű, hogy most sem szüneteltetik ezeket a szolgáltatásokat.

Pólus Jégpálya

A főváros első bevásárlóközpontjában, a XV. kerületben, az M3-as autópálya közelében van. A Pólus Center honlapjának adatai szerint elsősorban gyerekeknek kínál korcsolyázási lehetőséget, de bármelyik korosztály jégre mehet. Mindennap 10 órától van nyitva, hétköznapokon és szombatonként hétig, vasárnap nyolcig. Az nem derül ki, hogy kell-e fizetni a használatáért, ha csak szabadkorcsolyázásra vágyunk, és ha igen, mennyit.

BHG Jégpálya

Budán van, a XI. kerületben, télen-nyáron működik, de közönségkorcsolyázásra kevés időt biztosít. Facebook-oldala szerint a héten csak szombaton, akkor is csak délután egy és fél négy között nyitja meg a kapuit erre a célra. A jegyárak kedvezőnek tűnnek, a felnőtt 1100, a gyerek 800 forint, de ezért ugye csak két és félórányi korcsolyázást kapunk. Mondjuk a szombatra mondott 37 fokban ez is életmentő élmény lehet.

Gepárd Jégcsarnok

Ez az óbudai jégpálya kicsit kilóg a sorból, ugyanis bár egész évben nyitva van, a nyári szezonban közönségkorcsolyázásra nem használható. Bárki bérelhet viszont jégfelületet azokra az időszakokra, amikor versenysportra nem használják. Egy fél pálya óránként nagyjából 20 000 forintért bérelhető, ami persze egy embernek elég sok lenne – viszont adná azt az érzést, hogy mi vagyunk a medencében egyedül úszkáló Bástya elvtársak, és itt attól se kell félnünk, hogy a balfék Pelikán ránk ereszti a prolikat –, viszont egy 15-20 fős társaságnak már nagyon baráti 1000-1300 forintos jegyárat jelent.

Vannak a fentiek mellett olyan jégcsarnokok is, amelyek nyitva vannak ugyan, de közönségkorcsolyázásra egyáltalán nincs bennük lehetőség, csak a versenysport céljait szolgálják. Ilyen Újpesten az UTE Megyeri úti jégcsarnoka, illetve Újbudán a KMH kezelésében lévő Tüskecsarnok és Tüskesátor.