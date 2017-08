Betonmonstrumot épít Mészáros Lőrinc az ország egyik kedvenc kirándulóhelyére

Eddig leginkább ifjabb Bozsik József, a fogathajtók szövetségi kapitányának államtitkári megfenyegetése, majd eltávolítása kapcsán terelődött a figyelem a szilvásváradi állami ménesgazdaság kiemelt fejlesztésére.

Most viszont, hogy kezd testet ölteni a beruházás harmadik lépcsőjeként épülő lovas stadion, valószínűleg sokan meglepődnek majd az ország egyik legkedveltebb és legszebb kirándulóhelyének bejáratában épülő betonkolosszus láttán.

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésének költségeit eredetileg 4,6 milliárdra becsülték, de a vállalat végül 6,2 milliárd forintért szerződött Mészáros Lőrinc cégével, a Mészáros és Mészáros Kft.-vel, illetve az Euro Campus Kft.-vel a feladat elvégzésére. Az első ütemben épülő fedett lovarda kapcsán ifjabb Bozsik József, a fogathajtók szövetségi kapitánya súlyos kritikákat fogalmazott meg, amiért Czerván György államtitkár rendesen kiosztotta és meg is fenyegette, majd láss csodát, Bozsik nem folytathatta szövetségi kapitányként, és az utánpótlást is elvették tőle.

Az egykori szövetségi kapitány szerint a 3,38 milliárdból épülő, 6000 férőhelyes lovas stadiont sem volt szerencsés a nehezen megközelíthető és kis lélekszámú településre tenni, sokkal jobb helye lett volna például Kecskeméten.

A gazdasági és kihasználtsági indokokon túl egy még kézenfekvőbb ok is szólt volna amellett, hogy ne Szilvásváradon valósuljon meg ez a beruházás. Nevezetesen, hogy ez a lovas stadion nemcsak egy sima lovaspálya lesz nézőtérrel, hanem konkrétan egy háromfalú betonteknő épül a Szalajka-völgy bejáratánál. Tovább tetézi a tájrombolást, hogy a stadion mellett egy hozzá illő léptékű parkoló is épül, azaz egy jó nagy területen kiirtották a fákat és egyéb növényzetet, és az egészet lebetonozták.

A Google Streetview korábbi állapotot bemutató képét, illetve az olvasónktól kapott, napokban készült felvételt összehasonlítva elég jól látszik, hogy a stadion mennyire megváltoztatja a tájképet.