Egy hasassal végződött a világ leggyorsabb hazafutása

Minden idők leggyorsabb hazafutását (home run) csinálta meg Byron Buxton. A Minnesota Twinsben játszó baseballos a labda elütése után 13,85 másodperc alatt ért körbe az Arizona Diamondbacks elleni meccsen, miután a falig szállt a labdája.

Buxtont már eddig is a gyors játékosok között tartották számon, a 2012-es drafton is sebessége miatt választották ki, de eddig nem tudott igazán bizonyítani, még úgy sem, hogy a korábbi hazafutásrekord is az övé volt. 2016-ban a White Sox ellen 14,05 másodperc alatt ért haza.

A korábbi rekorderek listája nem túl bő, mert az MLB-ben csak 2015 óta mérik a home run-ok idejét.