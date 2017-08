Fa Nándor szerint a trükkös Balaton a hazaiakon is kifoghat

Először rendeznek a legklasszikusabbnak tartott olimpiai hajóosztályban, finn dingiben világbajnokságot Magyarországon. A balatonföldvári versenyen ráadásul magyar éremesélyes is van, az idén is nagy formában lévő Berecz Zsombor.

Berecz idén úgy áll a tizedik helyen a világranglistán, hogy kihagyta a miami világkupát. Idén ahol indult, mindig a legjobb tízben volt, három versenyen pedig ezüstérmes lett. Mallorcán, Santanderen és Aarhusban állhatott a dobogóra. A magyar finn dingis évről évre fejlődik. „Míg korábban a szembeszeles részeken voltam előnyben, ma már azt mondhatom, mindenben magasabb szintre kerültem, a hátszeles szakaszokon is jól megyek. Atletikus a hajóosztály, de ha nincs meg a technikád hozzá, akkor csak égeted az energiát."

A földvári vb-n 35 éve nem látott nagyságú mezőny indul, 32 ország 124 hajója nevezett. Ezt azzal magyarázzák, hogy hosszú idő után először újra tavon lesz a verseny, de ahogy arra a finn dingisként kezdő Fa Nándor is felhívta a figyelmet: „A Balaton rendkívül trükkös, de ezt az idegen szem is ugyanúgy látja, mint a miénk. És néha még hátrány is lehet a helyismeret."

Berecz is osztja ezt. „A Balatonon a szél nagyon sűrűn meg tud változni, percenként foroghat és az erőssége is más lehet. Alacsony a víz, de mégis viszonylag magas hullámok alakulnak ki rajta, amik sűrűn is jönnek, nehéz ezeken vezetni a hajót. Az érzéseimre hagyatkozok, de ha bajban lennék, akkor előveszem az emlékeimet. Amikor kezdtem, sokat vitorláztam a Balatonon és a Velencei tavon."

Fotó: Robert Deaves Berecz Zsombor verseny közben

A legjobb magyar vitorlázó Spanyolországban sokat készül más nemzetek vitorlázóival, de hiába is kérdezik, inkább nem mond nekik semmit a Balatonról. „Nagy igazságokat tudnék mondani, de mi van, ha most nem jönnek be."

A nagy mezőny a versenyzést is nehezebbé teheti, általában 40-50 hajós futamokat rendeznek a világkupán, míg a vb-n háromszor annyi vitorlás indul. „Egy rossz rajt, és már az ötvenedik helyen vagy, ott pedig már nem kapsz tiszta szelet" – mondta Berecz.

A földvári világbajnokság szeptember elsején kezdődik, és 10-én, az éremfutammal zárul. A verseny operatív igazgatója, Majthényi Szabolcs elmondta, gyenge szélben nem fogják erőltetni a futamokat, de nem is kell sietniük, mert a szokásosnál egy nappal több áll rendelkezésükre, és a szabályok szerint napi három futamot is rendezhetnek. A tíz futamot szeptember 4. és 9. között rendezik. Az utolsó három napon egy 180 fős hajóról is lehet követni a futamokat. Ahová majd az Opel Finn Gold Cup honlapján is lehet majd regisztrálni.