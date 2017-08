Zsinórban 3 vb- és 3 olimpiai döntőt bukott, hihetetlen ponttal búcsúzhat

Elég nagy sokkal indult a glasgow-i tollaslabda-világbajnokság, a világranglistát korábban 199 hétig vezető Lee Chong Wei, a verseny második kiemeltje már az első fordulóban kiesett. A malajziai játékos hiába csinált látványos dolgokat.

Chong Wei-t hiába tartják sokan a világ legjobbjának, sosem jött össze neki az arany a legfontosabb versenyein. Egymás után három világbajnoki (2011, 2013, 2015) és három olimpiai bajnoki (2008, 2012, 2016) döntőt bukott el. Az idei vb-nek is amolyan most vagy sohat alapon mehetett neki.

Az első fordulóban papíron a francia Brice Leverdez nem jelenthetett volna neki nehézséget, így már az is meglepő volt, hogy az első szettben 21-19-re kikapott. A második játszma még simábban alakult, a francia 16-9-re húzott el, de Chong Wei elkapta a fonalat, 17-17 után 24-22-re nyert, pedig két meccslabdája is volt a franciának. A harmadik szettet is jól kezdte, 14-9-re vezetett, de Leverdez összeszedte magát, és fordított, 21-17-re húzta be a szettet.

Chong Wei 17-16-re vezetett, utolsó pontját szenzációs labdamenetben szerezte. Mindkét fél ejtésekkel próbákozott a szerva után, majd Leverdez kiemelte az alapvonalhoz a labdát. Vert helyzetben volt a maláj, de még befutotta, majd egy láb közötti ütéssel vissza is tette a labdát. Védekezésre kényszerült, végül a francia rontotta el széles ütéssel. Ez a menet lett a vb második napjának legjobb jelenete is.

„Nagyon csalódott vagyok, nem tudom, hogy mit tervezzek, talán holnap vissza is vonulok" – nyilatkozta a meccs után a maláj játékos, aki gyenge játéka miatt egész Malajziától bocsánatot kért a Twitteren.

A tollaslabda-vb-n egy magyar, Krausz Gergely is indult, az első körben győzött, az osztrák Vilson Vattanirappelt 2-1-re verte.