Fut még egy vb és Eb is Magyarországon

A vitorlázásban a finn dingi hajóosztály világbajnoksága már elkezdődött - Berecz Zsombor a második helyen áll -, a szörfözők kedden kezdik el az Eb-versenyeket.

A hatszoros olimpikon Gádorfalvi Áron 17 éve nem versenyezett ebben az osztályban, ezért nehéz felmérnie a mezőny erősségét, de egy éremmel kiegyezne.

„Az időjárás nagyban befolyásolja az eredményeket, úgy gondolom, hogy az erős szél kedvezne nekem, de igazából minden akkor derül ki, ha már megy a verseny. A tenger és a tó között szerintem nincs nagy különbség. A tó édes vizű és egy kicsit más a felhajtó erő és kisebb az áramlás. A tengeri versenyek is nagyon eltérnek egymástól. Van, ahol nyílt vízen van a verseny ott nagyok a hullámok, de rengeteg tengeri versenyt rendeznek öbölben vagy gáttal elkerített területen, ezért hasonlóak a körülmények, mint akár Balatonfüreden.”

Gádorfalvit motiválja, hogy a hetedik olimpiáján is ott legyen - 2020-ban Tokió a rendező -, ezért harcol már most is.

Utassy Lorand szövetségi kapitány szerint tőle és Cholnoky Sárától várnak érmes eredményt. Utóbbi is részt vett a riói olimpián. Sánta Bence és Varga Gábor is jó formában vannak, tőlük top 10-es eredményt várok, míg az ifi kategóriában Geiger Richárd, Szlávi Roland és Morvai Bálint okozhat meglepetést.

Ők ugyan nem ebben az osztályban versenyeznek, de több edzőtáboron is bizonyították, hogy képesek jól teljesíteni, így mindenképp tőlük is top 5-ös eredményt várok.

Erős magyar csapattal vágunk neki az Eb-nek, reméljük jó szél lesz a héten és sikeresen zárjuk a versenyt.”

Kruchina Károly, a Magyar Szörf Szövetség alelnöke úgy véli, mivel nem az olimpia évében van a verseny, erősnek mondható a mezőny, továbbá Európán kívülről is érkeznek klasszisok. De az európaiak egyébként is ott vannak a világ élvonalában, különösen a lengyelek, izraeliek, franciák, spanyolok jók.

A Gardán vagy a Bodeni tavon is visszatérő vendég a világverseny, a Balatonon húsz éve volt legutóbb, ezért már itt volt az ideje, hogy újra megmutassák a tó adottságait.

„A Budapest 2024 pályázat kifejezett kérése volt, hogy a szövetségek a limai döntés előtt minél több vb-t vagy Eb-t rendezzenek itthon, mutassuk meg, hogy jó házigazdák vagyunk. Ezen a héten meg tudjuk mutatni, hogy képesek lettünk volna megfelelni az olimpiai követelménynek a Balatonon. A finn dingi és a szörf kifejezetten erősíti egymást.”

23 ország, 120 versenyzőjét várják Balatonfüredre. Abban bíznak, hogy a szörfturizmus is komoly lökést kaphat, amivel az egész térsége hosszú távon is jól járhat.