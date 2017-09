Komolyan vette, hogy az akciót hátulról építjük

Hidegvér. Ezt a címet adnánk az alábbi videónak, amit Argentínában, a helyi kupasorozat egyik meccsén vettek fel. A meglehetősen ismeretlen, épp most az első osztályba feljutott Sarmiento a nemkülönben híres, ám harmadosztályú Sacachispasszal játszott, és már 2-0-ra vezetett, amikor újra gólhelyzetbe kerültek.

A csatár lövése elment volna a kapu előtt, az ötös másik sarkán még talán jó lett volna valakinek, amikor lecsapott rá Dario Carpintero, a 36 éves védő. Mi mást is csinálhatott volna két méterre a saját gólvonalától: cselezett. Nem egyszer, kétszer, és nem is akárhogy, támaszkodó lába mögött húzta vissza a labdát, a Sarmiento két támadóját is megetette, mielőtt passzolt, és megindította az ellentámadást.

Nem véletlenül tartja a futballklasszikus, a támadásokat hátulról kell építeni!

Valószínűleg nem lett gól az akcióból, az pedig biztos, hogy a Sarmiento győzött 3-1-re.