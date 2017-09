Pénteken Azerbajdzsánban és Grúziában megkezdődik a 30. női röplabda Európa-bajnokság, amelyen a a magyar válogatott is részt vesz. A mieink két éve a 12. helyen végeztek úgy, hogy 28 év után jutottal el megint az Eb-re. A magyar válogatott a házigazda azeriekkel, valamint Lengyelországgal és Németországgal került egy csoportba. Bár egy győzelemmel már tovább lehetne jutni, óriási bravúr lenne, ha ez is sikerülne.

A magyar válogatott jelenleg a 15. helyen áll az európai szövetség rangsorában, az azeriek eggyel mögöttünk, a németek a 4., a lengyelek a 9. helyen. A házigazdák ellen lenne esély, hiszen két éve – szintén az Eb csoportkörében – 3-1-re nyerni tudtunk ezzel tovább is léptünk, de azóta sokat erősödött az amúgy is a közönség biztatását élvezni fogó csapat. A július elejei vb-selejtezőt szettveszteség nélkül nyerték, még az olimpiai negyedik hollandokat is legyőzték.

A lengyelektől tavaly szeptemberben az Eb-selejtezőben itthon 3-1-re, idegenben 3-0-ra kaptunk ki. A németekkel is két éve találkoztunk legutóbb tétmeccsen, az azeriek legyőzése után simán 3-0-ra kaptunk ki. Azóta volt két felkészülési meccs is, Münsterben 3-1 lett a hazaiaknak, majd Oldenburgban 3-0.

Nem lesz tehát egyszerű dolga Alberto Salomoninak, aki viszont jól ismeri a német röplabdát, hiszen 1998-tól tíz évig ott edzősködött és a magyarokkal Európa-ligát is nyerő Jan De Brandtot váltotta a kispadon, egy évig pedig az MTK női csapatát készítette fel.

A női csapat idén óta két fontos sorozatban szerepelt. Megnyerte a World Grand Prix harmadik vonalát, ezzel feljutott a második vonalba. A japán világbajnokság selejtezőjének második körében azonban kiesett. Legyőzte a horvát és a grúz válogatottat, két szoros (2-3) meccsen kikapott a görögöktől és az osztrákoktól és simán 3-0-ra az oroszoktól. Eb ellenfeleink közül a németek és az azeriek is csoportelsők lettek. A lengyelek viszont a saját rendezésű tornán végül csak a magyarokkal azonos, 3. helyet szerezték meg és kiestek.

"Szerencsére már van összehasonlítási alapunk a két évvel ezelőtti antwerpeni Eb-nek köszönhetően, így elmondhatom, hogy az itteni szervezés talán még afölött is van" - nyilatkozta Németh Lajos csapatvezető az MTI-nek. Két évvel ezelőtt Belgiumban a magyarok a csoport zárófordulójában legyőzték az azerieket, ezzel elütötték őket a továbbjutástól. "Nagyon szeretném, ha most szintén miattunk nem jutnának tovább. Azonban itt telt ház előtt, fantasztikus hangulatban egészen biztosan nehéz lesz a mérkőzés ellenük" - tette hozzá a csapatvezető. "Nem látok félelmet, gátlásosságot vagy bármiféle stresszt a lányokon. Persze van bennük egy kis drukk, azonban rendkívül magabiztosak. Nem úgy utaztak ide, hogy jöttek és hazamennek, nyerni akarnak."

A magyar válogatottban több játékosnak személyes kötődése is van ellenfeleihez, a center Dobi Edina éppen Azerbajdzsánban légióskodott az elmúlt két évben, innen igazolt Békéscsabára nyáron. Szakmáry Gréta, 2016 legjobb magyar női röplabdázója a következő szezont már a német bajnok Palmberg Schwerin csapatánál kezdi, ott Felix Koslowski lesz az edzője, aki egyben a német válogatott szövetségi kapitánya is.

Az eddigi 29 Eb-n a szovjet/orosz válogatott a legsikeresebb, 19-szer nyert aranyat és 26 érme van összesen, azaz csak háromszor nem jutott nekik eddig dobogó. A németeknek, a lengyeleknek és az olaszoknak van 2-2 aranyérme korábbról. A magyar válogatott eddig négyszer jutott a legjobb háromba. 1975-ben ezüst-, 1977-ben, 1981-ben és 1983-ban bronzérmes lett.

A magyar válogatott kerete és programja Bleicher Réka, Tálas Zsuzsanna (feladók), Dobi Edina, Nagy Eszter, Czina Kata (centerek), Dékány Bernadett, Liliom Rita, Soós Nikolett, Szakmáry Gréta, Török Kata, Villám Lilla (ütők), Szpin Renáta, Tóth Fruzsina (liberók) A magyarok meccsei és a program Szeptember 22., péntek: A csoport: Magyarország-Azerbajdzsán 16.00 Szeptember 23., szombat: A csoport: Magyarország-Lengyelország 16.00 Szeptember 24, vasárnap: A csoport: Németország-Magyarország 18.30 Szeptember 26., kedd: Baku: a negyeddöntőbe jutásért: B2-D3, D2-B3 Szeptember 27., szerda. Baku: a negyeddöntőbe jutásért: A2-C3, C2-A3 Szeptember 28., csütörtök: Negyeddöntők Szeptember 29., péntek: Negyeddöntők Szeptember 30., szombat: Elődöntők Október 1., vasárnap A 3. helyért 14.00, döntő 17.00

