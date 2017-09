Rendben voltak a sovány lovak papírjai a Vágtán

A Nemzeti Vágta szervezői állítják, hogy szigorú és sokrétű szabályok biztosítják azt, hogy csak egészséges állatok kerülhessenek be a programjukba. A korábban általunk is közölt fotók a lesoványodott lovakról szerintük előnytelenül mutatták az állatokat.

Fotó: Mónos Gábor Ez egy előnyös kép a lóról

Ennek bizonyítására kaptunk is a rendezőktől egy a Vágta előtt négy nappal készült fotót. Később a kép készítőjétől is jött egy levél, amiben azt írja, saját lovuknál is tapasztalta már azt, hogy idegen környezetben, stressz hatására néhány nap alatt 100 kilónyi súlyt vesztett.

Egy úgynevezett előnytelen kép a lóról

A Vágta szervezői kérdésünkre közölték, ahogy minden lovas rendezvényre, úgy az övékre is szigorú szabályok vonatkoztak, amit most is betartottak. A lovak egészségügyi papírjai rendben voltak, a lóútlevelek az állategészségügyi előírásoknak megfeleltek. Azt megjegyezték, hogy azt nem szabályozzák, milyen idősek lehetnek a lovak, van olyan, amelyik 20 évesen is ugyanúgy dolgozik, mint a fiatalabbak.

A trükklovas műsor előzetes kontrollon is átment. „A Nemzeti Vágta rendezője és szervezője 2017. szeptember 10.-én, vasárnap reggel 10 órakor Győr-Gyirmóton megnézte a Győri trükk-lovasok bemutatóját, ahol meggyőződtek arról, hogy az ott látott program produkciós szempontból alkalmas az eseményen való bemutatásra."

A vasárnapi trükklovas számról a szervezők nem kaptak negatív visszajelzéseket a nézőktől, a Magyarországon korábban nem látott, ötven lovast megmozgató produkciót a Vágta egyik legnagyobb sikereként értékelik. Azt írták: „Az árt a Nemzeti Vágta megítélésének, hogy a produkciókról olyan vélemények jelennek meg, amelyek találgatásokra, vagy valamilyen általunk nem látott személyes ellentét megjelenítésére épülnek."