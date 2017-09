12 éve várt vb-arany evezésben

A Simon Béla, Juhász Adrián duó Kolláth Vandával kiegészülve aranyérmet szerzett a kormányos kettesek pénteki döntőjében a floridai Sarasota-Bradentonban zajló evezős világbajnokságon – írja az MTI.

A kormányos nélküli kettesek között tavaly Európa-bajnok és olimpiai kilencedik Juhász, Simon kettős egy-egy olasz, német, brit, ausztrál és spanyol riválissal csapott össze a fináléban, s nagyszerű hajrájának köszönheti a győzelmét, miután féltávnál még csak negyedik volt.

Az egész szezon során arról ábrándoztunk, hogy így fogunk nyerni. Az egész versenyt nagyon élveztük.

– mondta Simon Béla a verseny után, hozzátéve azt is, hogy érezte, van bennük annyi erő, hogy jól hajrázzanak. Nagyon jó érzés, hogy most már nem csak Európa-bajnokok, hanem világbajnokok is vagyunk – tette hozzá.

Ez a magyar evezőssport negyedik világbajnoki elsősége, de az első 2005 óta, amikor a Varga Tamás, Hirling Zsolt duó könnyűsúlyú kétpárban lett első. A kormányos kettes szám egyébként nem szerepel az olimpiai programban.