Észak-Korea sportolói Amerikában sokkolhatják Trumpot

A súlyemelés az Egyesült Államokban növekvő pályára állt, így 2015 után újra ott rendezik meg a sportág világbajnokságát, és könnyen lehet, hogy a november végén kezdődő anaheimi versenyen éppen Észak-Korea fogja halálra nyerni magát.

Észak-Korea már eddig is a legjobb súlyemelőnemzetek között volt – az előző vb-n az oroszok és a kínaiak mögött harmadikak lettek összesítésében – , de most még jobb esélyekkel indulnak a világcsúcsokat amúgy is elég gyakran megdöntő sportolói. Ahogy arra az Insidethegames rámutatott, a doppingügyek miatt a legtöbb rivális ott sem lesz.

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) ügyvezető testülete kilenc országot tiltott ki a versenyeiről 15 hónapig. Kína, Oroszország, Kazahsztán, Örményország, Azerbajdzsán, Ukrajna, Törökország és Fehéroroszország kapott súlyos büntetést. Nem véletlenül ezek, a 2008-as és 2012-es olimpia újravizsgált doppingmintából jól kivehetővé vált, hogy ezekben az országokban tervszerűen, valószínűleg központilag ment a tiltott teljesítményfokozás.

Az IWF lépése is érthető, a nagy számú doppingeset, az elvett érmek a sportág olimpiai létét is fenyegették. A nemrég elnökként újraválasztott Aján Tamás is keményebb harcot ígért a dopping ellen. Ilyen korábban is elhangzott már, de ilyen drasztikus lépések még nem történtek.

Om Juncsol a 2015-ös Ázsia-játékokon

Észak-Korea emelői közül sem volt mindenki tiszta, de náluk nem volt nagyszámú lebukás, ezért nem kerültek az eltiltott országok közé.

Az Egyesült Államok és Észak-Korea viszonya az utóbbi hónapokban egyre feszültebb, Donald Trump elnök és Kim Dzsongun is fenyegetik egymást, így elég ironikus lenne, ha Észak-Korea pont Amerikában nyerné meg az éremtáblázatot.

Erre pedig minden esélye megvan, az alacsonyabb súlycsoportokban mindig erős volt. Az 56 kilóban Om Juncsol a favorit, 69 kilóban is két észak-koreai vezeti most a ranglistát. A nőknél a 75 kilós Rim Dzsongszim is egyértelmű aranyesélyes.

Az amerikai szövetség vezetője, Phil Andrews azt mondta, várják az észak-koreaiak érkezését, és dolgoznak is azon az amerikai kormánnyal, hogy ez létre is jöjjön. Egy nagy akadályt ugyanis muszáj megugrani, Donal Trump megtiltotta az észak-koreaiak beutazását az Egyesült Államokba.