Mint egy szamuráj, úgy küzdött a világ legjobb tornásza

Minden idők egyik legsikeresebb férfi tornásza, a japán Ucsimura Kohei sorozatban a hetedik összetett világbajnoki címére készült, de már a kvalifikációban kiesett egy rosszul sikerült leérkezés miatt.

A montreali vb-n Ucsimura a második szerénél járt, az ugrását egy kis ellépéssel fejezte be, nem látszott, hogy rosszul érkezett volna, de amikor le akart lépni a pódiumról sántikálni kezdett, végül csapatának tagjai segítették le.

Ucsimura ugrása után

Egyértelmű volt, hogy nagy fájdalmai vannak, de Ucsimura nem adta fel, ápolás után és edzője tanácsának ellenére a korláthoz is odaállt. A leérkezésig nem is lehetett baj, de akkor újra nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon szenved a sérült bokája miatt. Ezután még a lólengést is megpróbálta, de kénytelen volt feladni. Mankókkal távozott a csarnokból.

Ucsimura talán a legnagyobb összetett szertornász a sportág történetében, 2008-ban, 19 évesen ugyan még második volt az olimpián, de azóta minden világversenyen dominál, háromszoros olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok. Összesen 19 vb-érme és 7 olimpiai érme van, összetettben a legerősebb, de volt dobogós talajon, korláton és nyújtón is. Nem véletlenül kapta a Superman és Kohei Király beceneveket.

Az International Gymnast szerint Ucsimura nem nagyon indul nemzetközi versenyeken, de Japánban a haza viadaloknak nagy presztízse van, azokon 40 versenyen keresztül maradt veretlen.