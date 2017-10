A hatszoros világbajnok Steve Davis, a sportág egyik legismertebb alakja a kétszeres világbajnok Mark J. Williamsszel csap majd össze az október 23-án megrendezendő II. Magyar Snooker Gálán Budapesten. Az egészet ezúttal is a snookerversenyek legismertebb játékvezetője, Michaela Tabb vezényli majd le.

A most 60 éves Davis összesen 28 pontszerző versenyt nyert, tavaly áprilisban jelentette be, hogy visszavonul az aktív versenyektől, de tiszteletbeli nagykövetként továbbra is népszerűsíti a snookert. Davis egyébként 1992-ben már járt Magyarországon egy snookerklub megnyitóján, és akkor 147-es bréket is lökött.

Az ellenfele, Mark J. Williams összesen 18 pontszerző tornát nyert, és idén döntőt játszott a China Openen a világelső és világbajnok Mark Selby ellen.

Megint játszik majd Fenyvesi Zsolt ötszörös magyar bajnok, és a fiatal magyar tehetség, a még csak 10 éves Révész Bulcsú is. Williams Fenyvesivel, Davis pedig Révésszel áll majd párba, és ebben a felállásban váltott lökésekkel küzdenek meg egymással. A gála programjának emellett Steve Davis trükklökés bemutatója is a része lesz.

Az egyik főszervező, Buzás Gábor elmondta, hogy a márciusi I. Magyar Snooker Gála sikere alapján úgy döntöttek, hogy már idén megrendezik a második felvonást is.

A márciusi gáláról akkor azt írtuk, hogy látványos lökéseket, vicces pillanatokat, és több 100-as bréket is hozott a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, ahol a snookervilág két élvonalbeli játékosa, a 2010-es világbajnok Neil Robertson és a kétszeres vébédöntős Ali Carter csapott össze egymással.

Borítókép: Steve Davis egy versenyen 2010-ben - fotó: Laurence Griffiths / Getty Images Hungary