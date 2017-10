Véletlenül megcsinálta a torna-vb legnehezebb elemét

A holland Epke Zonderland nagyot mentett a torna-világbajnokságon a nyújtó döntőjében. A tornásznak lecsúszott az egyik keze egy nehéz elem után, mindenki más leesett volna, de Zonderland nemcsak a szeren maradt, de még a következő fordulatot is megcsinálta. Véletlenül kitalált egy új elemet, de a torna szabályai szerint ez nem ért pontot, két tizeddel lemaradva a második lett.

Zonderland elég sokat tud a szeréről, már Montreal előtt volt két arany- és két ezüstérmes a világbajnokságokról, 2012-ben pedig olimpiai bajnok is volt nyújtón. A mostani vb-re is nagyon ponterős gyakorlattal érkezett, de végül csak második lett.

A döntőben Zonderland hibázott egy Kovács-szaltó után csak bal kézzel tudta megfogni a nyújtót, azzal is meg tudta tartani magát, majd megcsinálta az óriáskört és folytatta tovább a gyakorlatát. Ilyen elemösszekötést még nem csináltak, de pontot nem lehetett érte adni. A torna szabályai szerint csak azokat az elemeket lehet értékelni, amelyek bekerültek a kódkönyvbe. Ahhoz pedig előre be kell jelenteni az új elemet, majd versenyen be is kell mutatni.

Zonderland mentését a közönség is értékelte, de hogy milyen nehéz volt az, amit véghez vitt, arról leginkább csapattársának, Bart Deurloónak a reakciója árulkodik legjobban.

De reactie van @BartDeurloo op het moment dat @epkez van de rekstok dreigt te vallen, maar dan aan één arm verder ronddraait. pic.twitter.com/cdTz94quBW — NOS Sport (@NOSsport) 2017. október 8.

Zonderland a döntő és ezüstérme után azt mondta, hogy a mentése után új becenevet is kaphatna, a Repülő Holland után lehetne most már Zonderhand is. Ez utóbbi nagyjából kéz nélkülinek fordítható.

Eredmények:

férfiak:

nyújtó:

1. Tin Srbic (Horvátország) 14,433 pont

2. Epke Zonderland (Hollandia) 14,233

3. Bart Deurloo (Hollandia) 14,200



korlát:

1. Cou Csing-jüan (Kína) 15,900 pont

2. Oleg Vernyajev (Ukrajna) 15,833

3. David Beljavszkij (Oroszország) 15,266



ugrás:

1. Siraj Kenzo (Japán) 14,900 pont

2. Igor Radivilov (Ukrajna) 14,899

3. Kim Han Szol (Koreai Köztársaság) 14,766



nők:



gerenda:

1. Pauline Schäfer (Németország) 13,533 pont

2. Morgan Hurd (Egyesült Államok) 13,400

3. Tabea Alt (Németország) 13,300

talaj:

1. Murakami Maj (Japán) 14,233 pont

2. Jade Carey (Egyesült Államok) 14,200

3. Claudia Fragapane (Nagy-Britannia) 13,933