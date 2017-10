Ekkora mentést még a szaltó magyar kitalálója sem látott

A torna-vb legnagyobb mentése volt a holland Epke Zonderlandé, ahogy egy kézzel megfogta a nyújtó vasát, és nem esett le róla. Valószínűleg mindenki más lezuhan, ő zavartalanul folytatta.

A holland nem kapott plusz pontot, annak ellenére, hogy nincs nehezebb jelenleg a világon, mint a Kovács-szaltóból egy kézre érkezni.

Nem a véletlen műve, ha a nyújtó döntőjében gyakran kerül elő a Kovács-szaltó, mert egy igazán nehéz elem még mindig.

Pedig először még 1979-ben hajtotta végre Kovács Péter, aki ezzel élete legnagyobb egyéni sikerét érte el, és lett ezüstérmes a bolgár Delcsevvel együtt az esseni Európa-bajnokságon.

Kovács Sopronban él, rokkantnyugdíjas. Óvodásokkal foglalkozik, korábban 30 éven át volt edző Dunaújvárosban.

„Az edzőm, Pap Zoltán és az akkori szövetségi kapitány, Bordán Dezső egy éjszakába nyúló beszélgetésen találták ki, mekkora dolog lenne, ha valaki csinálna egy dupla szaltót, és abból visszafogna a rúdra" - emlékezett vissza Kovács.

Akkoriban folyamatosan újítottak, extrákat találtak ki, Magyar Zoltánról és Sivadó Jánosról lólengésben, Guczoghy Györgyről gyűrűn neveztek el elemet.

"Az alkatom az akkori válogatottból nekem volt alkalmas arra, hogy ezt a dupla szaltót végrehajtsam. Megvolt a bátorságom is hozzá, ezért megcsináltam. Vicces így visszagondolva, hogy nagy nehezen sikerült ezt a mozdulatsort hitelesíteni, de átütő sikert nem hozott 79-ben. Két tizedet ráadásul csak óvás után kaptam meg, volt olyan pontozó, akit nem értesült arról, van egy ilyen újítás. Sokáig nem is tudta vagy merte más nagy versenyen megcsinálni rajtam kívül. Most már egészen más a helyzet, ez alapgyakorlat ezen a szeren, bár a győztes horvát, Srbic épp nem tette bele a gyakorlatába” – mondta az Indexnek a szeptemberben 58 éves Kovács.

Zonderlandot egyébként egy cirkuszi akrobatának tartja, különösen, amikor látta azt, hogy 29-et csinált egymás után - nem trükköztek a felvétellel -, míg ő valaha csak egyre volt képes, és utána már meg is tört a lendülete.

„Más ma már a torna, de ez egy hihetetlen mentés volt, nem is értem, hogy sikerült neki, leesett az állam, amikor láttam a neten. A vállak ilyenkor hatalmas terhelést kapnak. Félelmetes képességei vannak a hollandnak” – értékelt az 1980-as olimpián csapatban bronzérmes tornász.

Kovács fájlalja, milyen állapotban van jelenleg a hazai tornasport. Ő az első felnőtt Európa-bajnokságán összetettben 17. lett 1977-ben, gyűrűn hajszállal maradt le a fináléról. Most egy ilyen helyezésnek nagyon örülnénk, akkor ellenben teljesen természetesnek tűnt, még csak meg sem dicsérték érte.

Van még a fejemben néhány mozdulatsor, amit meg lehetne valósítani. Ha érdekelné a jelenlegi szakmát, szívesen meg is osztanám velük, az Amerikában élő Supola Zoltánnak már elmeséltem”

– összegzett.