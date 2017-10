Doppingolt kutyákat találtak a világ legnehezebb szánhúzó versenyén

Kutyákat doppingolhattak a világ legnehezebbnek tartott kutyaszánversenyén, az alaszkai Iditarodon. Az 1973 óta rendezett verseny történetében először mutattak ki több kutyánál is egy morfinhoz hasonló vegyületet.

A kutyákat a márciusi verseny végén, 1600 kilométer megtétele után ellenőrizték, hat órával a befutók után, de csak most hozták nyilvánosságra az eredményeket. A doppingteszt az opioidok közé tartozó Tramadolt mutatta ki, amit fájdalomcsillapító hatása miatt alkalmazhattak. A szer ürülési idejéből azt gondolták, hogy körülbelül 15 órával a teszt előtt adhatták be a kutyáknak a gyógyszert.

A képen látható kutyák és a hajtó is ártatlanok, hiszen 2007-ben értek célba

Büntetést nem valószínű, hogy ki tudnak szabni az ügyben, mert még a hajtó (musher) nevét sem hozták nyilvánosságra. A szervezők ezt azzal indokolják, hogy bizonyíthatatlan, hogy ki adta be a kutyáknak a Tramadolt, könnyen hivatkozhatnának arra, hogy szabotázs történt. A verseny előtt a musherek végigjárják az ellenőrző pontokat, és akár két héttel korábban is bedepózzák a kutyatápot. Amíg odaérnek a kutyákkal, sokan hozzáférhetnek, és akár gyógyszert is bekeverhetnek a tápba.

Az egyik hajtó, Aaron Burmeister szerint nem túl okos eltitkolni, kinek a kutyáiban találtak doppingszert, mert így minden célba érő gyanús, nincsenek is túl sokan, idén csak húszan mentek végig.

Érdemes külön kitérni a Tramadolra is, ami az embereknél nem számít doppingszernek (nem listás), de évek óta sokan küzdenek azért, hogy az legyen.A Tramadol elég népszerű a kerékpárosok között, arra használják, hogy kitolják vele a fájdalomküszöböt, de mellékhatásai között szédüléses tünetek is vannak, amelyek balesetekhez is vezethetnek.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség pár hete adta ki legújabb doppinglistáját, de a Tramadol most sem került fel rá, emiatt a Hiteles Kerékpározásért Mozgalom kritizálja is a WADA-t.