62 évig gondolkozott, de megtalálta a sportszerűség és barátság jelképét

Nem mindig lehet pontosan megfogalmazni azt, hogy mi a fair play, lehet akár egy jó pillanatban hozott ösztönös döntés, de akár egy 62 évig húzódó történet is, ahogy az a Magyar Olimpiai Bizottság fennállásának ötvenedik évét ünneplő Fair Play Bizottságának díjátadóján kiderült.

A magyar kosárlabda 1955-ben eddig legnagyobb sikerét érte el, a férfi válogatott itthon tartotta az Európa-bajnokság aranyérmét. Ebben a csapatban játszott Dallos János is, aki idén az Eb-arany másolatával lepte meg a betegség miatt a válogatottból az utolsó pillanatban kikerülő Judik Zoltánt.

„Egy könyvbemutatón találkoztunk, ahol a kezembe nyomott egy nejlonzacskót. Azt mondta, hogy csak otthon nyithatom ki. Hazamentem, a feleségemmel együtt bontottam ki, egy levél volt benne és egy doboz, azt hittem, hogy valami desszert. Kiderült, Jancsi elküldte nekem az 1955-ös Eb-aranyat. Azt írta, ezért az éremért én is megdolgoztam" – idézte fel a díjátadón Judik Zoltán, aki májgyulladás miatt nem lehetett ott az Eb-n.

Fotó: Magyar Olimpiai Bizottság Dallos János, Kamuti Jenő, a Fair Play Bizottság elnöke és Judik Zoltán

„Csak bele kell gondolni, hogy milyen érzés lehet a nevezetes évfordulókon az, hogy a társam kimaradt a dicsőséges versenyből. Gondolkodtam, mit tehetnék, elég sokáig tartott, de rájöttem, hogy ez az érem lehetne kárpótlás, még ha nem is az igazi" – mondta Dallos, aki válaszlevelet is kapott Judiktól.

„Azt válaszoltam, hogy arról az éremről nekem nem az Eb jut eszembe, hanem ő" – mondta Judik, aki felidézte, hogy a sors iróniájaként a következő nemzetközi tornán, 1956 májusában már őt választották a legjobb játékosnak, míg Dallost egy 1955 végén elvégzett sportorvosi vizsgálat után eltanácsolták az élsporttól.

Talán a két kosárlabdázó története a legszebb, de az aktív sportolók közül is többen kaptak fair play cselekedetért díjat. A bokszoló Harcsa Norbert hetedik profi bokszmeccse előtt egy síró kisfiú miatt üldözött egy telefontolvajt, akihez a rendőrök is megjöttek.

Kovács Gábor Zsigmond íjász a soproni világbajnokságon az első volt, amikor a második helyen álló német versenyzőnek eltört az íja. Kovács az első helyét kockáztatva ajánlotta fel ezután, hogy felváltva lőjenek az ő íjával. A német elfogadta a felajánlást, Kovácsot nem tudta megelőzni, de az ezüstérmet így harcolta ki.

Hasonló volt Sidi Péter tette is, a sportlövő a világkupadöntőben adott a lőszert az anélkül érkező orosz Szergej Kamenszkijnek, aki aztán Sidi előtt is megnyerte a szuperdöntőt és vitte el az ötezer eurós fődíjat.

A kerékpáros Tomka Boáz a Tour de Debrecen nevű országúti versenyen volt nagyon előnyös pozícióban a hajrában, de ő nem a győzelemmel foglalkozott, hanem a céltól 1,5 km-re bukó csapattársával. Tomka otthagyta az élbolyt, visszagurult a földön fekvő társához és többperces hátránnyal együtt értek be a célba.

Bánfi Zsombor és Némedi Ádám a 14 éven aluliak elit váltóbajnokságán lett harmadik, miután az előttük befutó KSI egysége büntetőpontokat kapott a zsűritől ruházata miatt. Bánfi és Némedi az eredményhirdetésen ávették az érmeket, de aztán oda is adták a KSI öttusázóinak, hogy azt ők érdemlik meg teljesítményük miatt.

Jenes Győző és a Free Air Egyesület egy sokszoros magyar bajnok siklóernyős pilótanőnek szervezték meg, hogy újra repülhessen lábamputációja után is. Jenes már néhány nappal a műtét után bement a kórházba, és közölte, a nyári túrájukra viszik magukkal. Fél év sem telt el, és össze is jött a pilótanő újabb startja.

A Fair Play Bizottság díjazta a Telekom Veszprém kézicsapatát is, ami egyből kisegítette a legnagyobb hazai riválist, a Szegedet, amikor annak lerobbanat a csapatbusza Szlovéniában. Elismerést kapott Lőrincz Viktor birkózó is, aki az olimpián elcsalt meccse ellenére is sportszerű maradt, majd idén le is győzte azt a német Denis Kudlát, akivel megverette a bíró. A Reisz Benedek, Jani Botond U12-es kajakpárost is díjazták, akiknek eszükbe sem jutott feladni az ob-t egyikük törött lapátja miatt.

Díjazottak:

fair play cselekedet:

diploma:

Tomka Boáz (kerékpáros)

Harcsa Norbert (ökölvívó)

Kovács Gábor Zsigmond (íjász)

Jenes Győző és a Free Air Siklóernyős Sportegyesület

Sidi Péter (sportlövő)

Bánfi Zsombor, Némedi Ádám (öttusázók)



a sport szolgálatában:

trófea:

Császári Attila (öttusázó, sportvezető)

diploma:

Bognár Miklós Kornél (tanár, edző)

Hajdu János (kézilabdaedző)

Mészárosné Korényi Olga (úszóedző)

Blednik László (gyorskorcsolya, edző)

Balogh Anikó (kajak-kenu, edző)



a fair play eszméjének népszerűsítése:

trófea:

Buzgó József (öttusázó, edző, újságíró)

diploma:

Fradi Suli Program

Balogh Enikő (hosszútávfutó)



szabadidősport:

diploma:

Hajdúhadház polgármestere (Csáfordi Dénes) és kosárlabdaedzői (Walke Károly és Győri Béla)



életmű:

trófea:

Fa Nándor (vitorlázó, hajótervező, hajóépítő)

diploma:

Halmos Imre (testnevelő tanár, edző)

Nagy János (birkózó, sportkönyvszerző)



művészet-tudomány:

trófea:

Magas István (vízilabdázó, közgazdász)

diploma:

Sasvári Sándor (színművész, énekes)