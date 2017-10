133-as brékig jutott a kétszeres világbajnok Budapesten

A snooker egyik legismertebb alakja, a hatszoros világbajnok, tavaly visszavonult Steve Davis és a kétszeres világbajnok, az idei tornákról is jól ismert Mark Williams csapott össze a II. Magyar Snooker Gálán Budapesten, ahol bőven kijutott bohóckodásból, de jó pár százas bréket is láthattak a nézők.

A márciusi első gála sikere után a szervezők úgy döntöttek, hogy nem várnak egy évet, hanem már október 23-án megrendezik a második felvonást a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, ahol most is a szép lökéseket tapssal jutalmazó, a hibáknál pedig egyszerre felszisszenő több ezer ember volt kíváncsi Davisékre.

A délutáni és az esti rész is alapvetően egy könnyedebb, magyar játékosokat, időre lökést, és trükköket is felvonultató szakasszal indult, majd következett hat-hat szokásos, de így sem véresen komoly frame Davis és Williams között. Az egészet pedig ismét a snookerversenyek legismertebb játékvezetője, a végig a játékosokkal együtt mosolygó Michaela Tabb vezényelte le.

Mindkét játékost nagy taps fogadta, de különösen Davist, aki 25 éve már járt egyszer Budapesten egy snookerklub megnyitóján, és akkor lökött is egy 147-es maximum bréket. A most 60 éves angol pályafutása során 28 pontszerző versenyt nyert, és tavalyi visszavonulása óta is tiszteletbeli nagykövetként népszerűsíti tovább a snookert.

Davis minden lehetséges alkalmat megragadott a viccelődésre: például vívást imitált a dákójával, egy rontás után térdre rogyott, a saját – és időnként az ellenfél – hibáit szinte mindig színpadiasan kommentálta, és kiszólt az erre vevő közönségnek is.

A trükkbemutató pedig teljesen Davis magánszáma volt: három golyót eltett három különböző zsebbe, amiből az egyik történetesen a mellényén volt, bevont két fiatal nézőt is, és noha nem jött be neki minden, de az esti felvonásban mindkét legnehezebb lökése sikerült, amik közül az egyikkel hat golyót szedett le egyszerre. Mindeközben pedig arra is volt ideje, hogy elmondjon egy viccet Ronnie O'Sullivannel és Judd Trumppal.

Az összesen 18 pontszerző versenyt nyert Williams az egymás elleni hat frame-et egy fokkal komolyabban vette, de ő is képes volt egy leendő százas brék végéhez közeledve kiszólni a foteljában ülő Davisnek, hogy oldalról éppen fotózzák. Aztán a biztonság kedvéért még oda is szaladt két lökés között egy közös képhez.

A délutáni részben Davis volt a jobb 4-2-vel, három százas bréket is lökött, ezek közül 120 volt a legmagasabb. Este viszont pont fordítva, a wales-i nyert három százas brékkel 4-2-re, miközben Davis a kelleténél többet hibázott, habár adott pár snookert is ellenfelének. Williams rögtön az első esti frame-ben 133-as brékig jutott, de a budapesti snooker gálák rekordját továbbra is Neil Robertson tartja márciusi 138-ával.

A világsztárokon kívül az első gálához hasonlóan ezúttal is volt lehetőségük megmutatni magukat a magyar tehetségeknek. Előbb egy vegyespárost játszottak, amiben Williams az ötszörös országos bajnok Fenyvesi Zsolttal, míg Davis a még csak tízéves Révész Bulcsúval került egy csapatba. A csapattagok felváltva löktek, a pacsikon kívül Williams mosolyogva mutatta Fenyvesinek, hova kéri majd a terelést, míg Davis próbált minél nagyobb teret hagyni Révésznek is, aki a snookeradásból is kivette a részét.

Révész aztán kétszer is letakarította az asztalt az esti felvonásban, amikor időre kellett csak a színeseket végiglökni, amihez alig több mint 32 másodperc kellett neki. Davis fel is írta egy kisasztalra, hogy „OMG" (Oh my God – te jó isten), mielőtt 31,94 másodperccel beelőzte. A délutáni és az esti időket is nézve az abszolút győztes ebben a részben azonban Williams lett, akinek csak 25,83 másodperc kellett a sárgától a feketéig.