Eltüntetnék a legmocskosabb súlyemelő kategóriát az olimpiáról

A rengeteg doppingügy miatt felmerült, hogy a súlyemelést kidobják az olimpiai programból. 2020-ban még ott lesz, de elég sok változtatást vezetnek be Rióhoz képest. Néhány új szabályról már döntöttek, párról pedig még tárgyalnak.

A tervek szerint ezentúl már nem rendeznek A és B csoportot (az utóbbiban szerepeltek a gyengébb emelők), a legjobb 14 együtt fog versenyezni, új súlycsoportokra is lehet számítani. A korábbi tíz emelő helyet egy-egy ország már csak nyolcat delegálhat az olimpiára.

Az olimpián kiosztott érmek és résztvevők számát mindig limitálják, és egyes sportágakon belül is változhatnak a korlátok, most a súlyemelést is jelentősen megvágják 260 helyett csak 196 kvótát kap a sportág.

Ezt egyrészt úgy érik el, hogy a megszokott nyolc helyett csak hét-hét súlycsoport lesz az olimpián. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) ügyvezetője, Ádámfi Attila azt nyilatkozta az Insidethegamesnek, hogy ebben nincs nagy meglepetés, elég sok olyan sportág van, amelynek különbözik az olimpiai programja a többi világversenyétől.

lja Iljin a 2012-es londoni olimpián

Az IWF-ben külön testület dolgozik most azon, hogy véglegesítse az olimpiai programot. Ebbe az is beleférhet, hogy megváltoztassák a súlykategóriákat. Erre azért is van szükség, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság többször is jelezte, gondjai vannak a legmocskosabbnak tűnő, 94 kilós kategóriával. A 2008-as és a 2012-es olimpiai doppingminták újraelemzéséből kiderült, hogy csak ebben a súlycsoportban tíz pozitív eset volt. A kazah Ilja Iljin két olimpiai bajnoki címet bukott így. 2012-ben így lett a versenyben ötödik később olimpiai bajnok, a kilencedik meg bronzérmes.

Az persze értelmezhetetlen lenne, ha egy súlycsoportot egyszerűen kihagynának, inkább arra kell számítani, hogy a súlyhatárok elmozgatásával fedik le ezt a korábbi kategóriát is. Az európai szövetség elnöke, Antonio Urso is azt mondta, két súlycsoport között nem lehet 20 kilós különbség. Ha a 94 kiló kikerülne, ez állna elő a 85-ös és a 105-ös kategória között.

Több kutatás is rámutatott arra, hogy a mostani súlyhatárok nem mindig ésszerűek. Például a nőknél a 48 és az 53 kilósok teljesítménye között nincs is nagy különbség, míg a férfi +105 kilóban a legtöbben inkább a 140 kilóhoz vannak közelebb, mint a 105-höz.