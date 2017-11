December elején dől el, lesznek-e oroszok a téli olimpián

A NOB pénteken jelentette be, hogy december 5-én, a következő végrehajtó bizottsági ülésének első napján döntenek arról, hogy indulhatnak-e orosz sportolók a phjongcshangi téli olimpián – írja az MTI.

Az olimpiai testület két vizsgálóbizottságot is felállított korábban, ezek jelentéseit várja. Az egyik csaknem harminc olyan orosz sportolót ellenőrzött, akinek a pozitív mintáját a vád szerint tisztára cserélték ki a moszkvai doppingellenőrző laborban, a Denis Oswald által vezetett bizottság tevékenysége nyomán pedig a közelmúltban hat sífutót örökre eltiltottak az olimpiai részvételtől. A másik azon orosz szervek működését tekintette át, amelyekről azt feltételezik, hogy részesei voltak a központilag irányított doppingrendszernek.

Az oroszok és a nemzetközi szervezetek, elsősorban a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) közötti viszony a napokban a korábbinál is feszültebbé vált, a szervezet ugyanis csütörtökön bejelentette, hogy meglátása szerint az oroszországi doppingellenes intézkedések továbbra sem megfelelőek. Egyúttal közölték azt is, hogy a RUSADA továbbra is a "nem megfelelő" státuszban marad.

Minderre a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy reagált, hogy a WADA közlése sportszerűtlen, és nem értenek egyet vele. Hozzátette, változatlanul visszautasítanak minden olyan vádat, amely szerint államilag támogatott doppingolás folyik az országban. Ez utóbbi azért különösen furcsa, mert tavaly év végén lényegében már ők maguk is beismerték ezt.