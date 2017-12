Már első kísérletével aranyérmes volt a spanyol súlyemelőnő

Az iráni Szohrab Moradi három aranyérmet nyert az anaheimi súlyemelő-világbajnokságon úgy, hogy két világcsúcsot is megdöntött közben. A spanyol Lidia Valentín és a chilei Arley Mendez is tarolt.

A vb rajtja előtt még az is kétséges volt, hogy az irániak egyáltalán ott lesznek-e az Egyesült Államokban, Donald Trump beutazási tilalma miatt először nem kaptak vízumot. Ez az akadály végül elhárult, és az olimpiai bajnok Moradi be is bizonyította, miért ő a favorit 94 kilóban.

Szohrab Moradi a 2016-os olimpián

A szakítás aranyát 184 kilóval hozta, itt még csak szűken nyert, de a lökés az ő száma igazán. Moradi 220 kilóval kezdett, ki is lökte, és már ezzel aranyérmes lett volna. A következő fogásai is jól sikerültek, 233 kilóval zárt, ami egy kilóval több mint a lengyel Szymon Kolecki világrekordja. Moradi 417 kilós összteljesítménye is új világcsúcs.

A 85 kilónak is iráni favoritja volt, de az olimpiai bajnok Kianus Rosztami egyetlen aranyérmet sem tudott szerezni. Szakításban egy kilóval kapott ki Mendeztől, 174 kilóig jutott. Lökésben katasztrofálisan szerepelt, érvényes kísérlet nélkül fejezte be. Mendeznek elég volt egy 203 kilós lökés is a győzelemhez. Nagyot emeltetve a 221 kilóval is megpróbálkozott, de nem tudta kilökni, így megmaradt Rosztami 220-as világcsúcsa.

Lidia Valentín a riói olimpián

A kazahok és kínaiak eltiltása, valamint az észak-koreaiak távolmaradása után női 75 kilóban a spanyol Lidia Valentínnak megnőttek az esélyei az érmekre, és magabiztosan be is húzta a szakítást, a lökést és az összetettet is. Nem volt még korábban vb-aranyérme.

Szakításban tíz kilóval verte az ecuadori Neisi Dajomest, 118 kilóval húzta be az aranyat, már első kísérletével, 110 kilóval nyerhetett volna. Lökésben 140 kilóval zárt. Ebben a fogásban hat kilót vert a másodikra.

Valentín eddig legjobb versenyben elért eredménye a három arany, bár olimpiai bajnoki címe is van. Londonban, 2012-ben a negyedik lett, de a doppingminták újravizsgálása után mindhárom érmest kizárták előle.

Eredmények:

férfi 85 kg:

összetett:

1. Arley Mendez (Chile) 378 kg (szakítás 175 kg, lökés 203 kg)

2. Krzysztof Zwarycz (Lengyelország) 359 (162, 197)

3. Antonino Pizzolato (Olaszország) 358 (162, 196)

szakítás:

1. Mendez 175 kg

2. Kianus Rosztami (Irán) 174

3. Pizzolato 162

lökés:

1. Mendez 203 kg

2. Zwarycz 197

3. Romain Imadouceine (Franciaország) 196



Férfi 94 kg:

összetett:

1. Szohrab Moradi (Irán) 417 kg - világcsúcs (szakítás 184 kg, lökés 233 kg)

2. Aurimas Didzbalis (Litvánia) 388 (176, 212)

3. Szejedajub Muszavijarahi (Irán) 385 (171, 214)

szakítás:

1. Moradi 184 kg

2. Farhodbek Szobirov (Üzbegisztán) 183

3. Didzbalis 176

lökés:

1. Moradi 233 kg - világcsúcs

2. Fares Ibrahim Elbakh (Katar) 220

3. Muszavijahari 214



Női 75 kg:

összetett:

1. Lidia Valentín (Spanyolország) 258 kg (szakítás 118 kg, lökés 140 kg)

2. Neisi Dajomes (Ecuador) 240 (108, 132)

3. Gaelle Nayo Ketchanke (Franciaország) 237 (103, 134)

szakítás:

1. Valentín 118 kg

2. Dajomes 108

3. Ankhtsetseg Munkhjantsan (Mongólia) 107

lökés:

1. Valentín 140 kg

2. Nayo Ketchanke 134

3. Dajomes 132