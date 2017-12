A téli olimpián nem lesz orosz zászló, büntetett a NOB

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az államilag szervezett doppingolás miatt felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot. A 2018-as téli olimpián az orosz sportolók semlegesként, az olimpiai zászló alatt indulhatnak csak. A győztes sportolóiknak az olimpiai himnuszt játszhatják le. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség is hasonló szankciókat használt az idei világbajnokságon.

A végrehajtó bizottság szigorú feltételeket határoz meg azoknak az oroszoknak, akik indulni akarnak Phjoncshangban. Egy külön testület jelöli ki azokat a sportolókat, akik résztvevők lehetnek. Az olimpiai előtt több doppingkontrollon kell majd átesniük.

A sportolók mellett a sportvezetőket is erősen megszűrik. A 2018-as téli olimpián nem vehetnek részt azok, akik a 2014-es játékokon vezették az orosz olimpiai csapatot. Az orosz sportminisztériumból senki sem akkreditálhatnak Dél-Koreába. A korábbi sportminiszter, aki egyébként most a futball-vb szervezőbizottságát vezeti, Vitalij Mutko pedig egyetlen további olimpián sem vehet részt. Korábbi helyettese, Jurij Nagornyik is ezt a büntetést kapta. Az Orosz Olimpiai Bizottság elnökének, Alekszandr Zsukovnak felfüggesztették NOB-tagságát.

A NOB 15 millió dollár megfizetésére is kötelezi Oroszországot. Kifizettetik velük az ellenük folyó nyomozás költségeit, és ebből a pénzből megy majd a globális doppingellenes harc finanszírozására is.

„Ez egy példa nélküli támadás volt az olimpiai játékok és sport integritása ellen. A NOB végrehajtó bizottsága a megfelelő eljárást követve, arányos szankciókat szabott ki rendszerszintű manipuláció ellen, miközben megvédte a tiszta sportolókat. Sportolóként nagyon sajnálom azokat a tiszta sportolókat, legyenek bármelyik olimpiai bizottság tagjai, akik áldozatai voltak ennek a manipulációnak. A sportolói bizottsággal azon fogunk dolgozni, hogy kárpótoljuk őket azokért a pillanatokért, amelyekről lemaradtak a célban vagy a dobogón" – nyilatkozta Thomas Bach, NOB-elnök.

Már 2015-ben tudni lehetett, hogy a szocsi olimpia éremtáblázatát megnyerő Oroszország a helyszínen is manipulálta a mintákat, nem voltak tiszták a sportolóik, de ezért a büntetéseket csak az utóbbi hetekben kezdték el kiosztani.

Szinte minden napra jut bejelentés, már 25 orosz téli olimpikont tiltottak el, sokakat örökre, és fosztották meg őket érmeiktől és helyezéseiktől.

Oroszországtól eddig négy aranyat, hat ezüstöt és egy bronzot vettek el.

Olyan ikonok bukták el az aranyukat, mint a sífutó Alekszandr Legkov vagy a bobos Alekszandr Zubkov. A legtöbbjük nem azért kapott eltiltást, mert pozitív lett volna a mintájuk, hanem azért, mert valaki belenyúlt azokba.

Mivel sok sportoló még aktív a büntetettek közül, az oroszok phjongcshangi szereplését is erősen befolyásolják ezek az eltiltások. Némi zavar azért van a rendszerben, mert a NOB döntései nem minden sportági szövetségnél mennek át csont nélkül. A Nemzetközi Bob és Szkeleton Szövetség vizsgálóbizottsága például kilenc sportoló eltiltását törölte, mert nem talált elég bizonyítékot ellenük. Elsőre a síszövetség is engedte világkupán indulni a bűnösnek talált sífutókat.

A korábbi esetek és a továbbra is pocsék antidopping rendszer miatt elég gyorsan eljutott oda a NOB, hogy az oroszoknak kijár egy újabb súlyos büntetés. Legtöbben két esetet valószínűsítettek,

vagy kitiltják őket az olimpiáról, vagy csak semleges országként, saját zászlójuk és himnuszuk nélkül indulhatnak.

Utóbbi esetben viszont azt is valószínűsítették, hogy az oroszok erődemonstrációt tartanak, és bojkottálják az olimpiát. Az is felmerült, hogy nem közvetítik phjongcshangi versenyeket, az orosz bázisú hokiliga, a KHL pedig a külföldi játékosokat sem fogja elengedni az olimpiai tornára. A következő napokban kiderül, hogy meghúzzák-e ezeket a lépéseket.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szerint a doppingügy a Nyugat összeesküvés ellene, azt állítja, Washington és szövetségesei zavart akarnak kelteni, amivel őt akarják meggyengíteni a téli olimpia után nem sokkal következő orosz választásokra.

Az oroszok is próbáltak visszavágni, a volt hokikapitány, Alekszandr Szmirnov arra biztatta a NOB-ot, hogy ne csak az oroszokat üldözze, inkább nézzen szét a norvég sífutóknál és biatlonistáknál is, akik nagy része asztmára szed gyógyszereket. A Nemzetközi Hokiszövetség is nyomást helyezett a NOB-ra, a kollektív büntetést ellenezték, mert az oroszok nélkül a hokitorna nem az igazi, az egész sportágat sújtanák.

Két éve dobták le a doppingbombát

Az orosz doppingbotrány 2015 novemberében robbant ki, amikor a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 11 hónapos nyomozás után közzétette a McLaren-jelentést. A dokumentum lesújtó képet adott az orosz sportéletről, amelynek szinte természetes részévé vált a csalás és a doppingolás kultúrája.

Oroszország szinte semmiben nem felelt meg a WADA előírásainak, könnyű volt belenyúlni a rendszerbe, amit az állami sportirányítás meg is tett. A legfelsőbb szintről, a sportminisztertől is érkeztek utasítások a doppinglaborhoz, hogy manipulálják a sportolók mintáit, hogy megóvják őket a lebukástól. Kiderült, közel 1500 doppingmintát is megsemmisítettek és a minták kicserélésben, eltüntetésében a titkosszolgálat is részt vett.

Az atlétikában a válogatottak között alig találtak tiszta sportolókat, ezt később a 2008-as és 2012-es olimpiák újravizsgált mintái is igazolták, így Oroszországot eltiltották két évre a nemzetközi versenyektől. Felmerült, hogy az oroszokat a riói olimpiáról is eltiltják, de a NOB akkor sem volt igazán kemény, nem mert kollektíven büntetni, a sportági szövetségekre tolta a felelősséget, döntsék el ők, kiket engednek indulni. Így végül 282 orosz ott lehetett az olimpián. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság viszont nem sokat szórakozott, egyhangú döntés alapján kitiltották az oroszokat a riói paralimpiáról.

A McLaren-jelentés második részében 2016 végén még riasztóbb adatok jöttek ki: több mint ezer sportolót és 30 sportágat vontak be az állami doppingprogramba, a laborokban is ment kísérletezés, hogyan lehet átverni a hivatalos analíziseket.

Az ügy kulcsfigurája, akit ki is végeztetnének

A McLaren-jelentésben sok bizonyítékot összegyűjtöttek, de a legtöbbet Grigorij Rodcsenkovnak köszönhetnek. Rodcsenkov a moszkvai doppinglaboratórium vezetőjeként maga is részt vett az államilag szervezett doppingolásban, de 2015-ben elhagyta Oroszországot, és elég sok információt szivárogtatott már ki a rendszerről, ő fedte fel, hogy a titkosszolgálatok is részt vettek a tiszta minták célba juttatásában.

Azt mondta, legalább 14 szocsi érmesnek cserélték ki a mintáját, többeknek pedig ő maga biztosított szteroidkoktélt is.

Az oroszok tagadják, hogy lett volna szervezett doppingolás, Rodcsenkót is úgy láttatják, mint aki saját bizniszt vitt, a doppingszerekből próbált meggazdagodni, és rágalmakkal kiabálja tele az amerikai médiát. Az Orosz Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, Leonyid Tyagacsev is elég kíméletlen volt vele egy rádióinterjúban:

Rodcsenkovot le kéne lőni a hazudozásért úgy, ahogy Sztálin tette volna.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin az orosz olimpiai csapattal a szocsi téli olimpián 2014 február 5-én - fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images Hungary)