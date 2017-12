Ronnie O'Sullivan a legleleményesebb nyerőgép

Ronnie O'Sullivant sokan már eddig is a világ legjobb snookeresének tartották, és ezt egyre inkább bizonyítja statisztikáival is. Vasárnap két snookerrekordot is felállított. Shaun Murhpy 10-5-ös legyőzésével hatodszor nyerte meg a UK Championshipet, utolérve ezzel Steve Davist. Sőt, Stephen Hendryvel is egy szintre került, már neki is 18 győzelme van a Triple Crown-versenyekről. Ezekbe a világbajnokságok, a brit bajnokságok és a Masters-tornák tartoznak.

O'Sullivan Hendry egy másik csúcsát is veszélyezteti, elődje összesen 36 ranglistás tornagyőzelemnél állt meg, míg neki 31 van. Arra is nagy az esély, hogy több mint ezer százas brékkel fejezi be majd a karrierjét, az UK Championshipen is lökött tízet, így 916-nál tart. Egyedül az lehet kérdés, hogy tud-e hétszeres világbajnok lenni, mint Hendry, kettő hiányzik neki. Steve Davis is előtte áll hat vb-címmel.

O'Sullivan a tavalyi Welsh Openen

O'Sullivan nagyszerű formában van, szűk két hónapon belül a harmadik versenyét nyerte, novemberben az English Openen és a Shanghai Mastersen is győzött.

„Egyszerűen csak szeretek játszani és versenyezni, nem tudom elhinni, hogy 42 évesen, ősz hajszálakkal még játszom. Sosem mondanám, hogy én vagyok a legnagyobb. Az nem én lennék, csak örülök, hogy néhány nagyszerű teljesítménnyel álltam elő az évek során. Tíz vagy tizenkét olyan torna volt, ahol hihetetlenül jól játszottam, de inkább arra vagyok büszke, ahogyan játszottam. Ez sokkal jobban köthető hozzám, mint a rekordok" – idézte O'Sullivant a BBC.

„Nem csak a legleleményesebb és legcsodálatosabb tehetség, akit napjainkban látunk, de az egyik legnagyszerűbb nyerőgép is" – méltatta Davis az ötszörös világbajnokot.