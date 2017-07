Évtizedek után beszél Darnyi Tamás, Széchyről is

Korábban csak négyévente rendeztek világbajnokságot az úszóknak, ezért Darnyi Tamás szerint akkor egy vb-győzelem szakmailag csaknem annyit ért, mint egy olimpiai bajnoki cím, mondta a négyszeres olimpiai és négyszeres világbajnok a Kossuth Rádiónak adott csütörtöki interjújában.

Különleges esemény, amikor Darnyi nyilvánosan megszólal, az elmúlt bő 20 évben erre nem volt példa, Darnyi ugyanis úgy tartja, hogy ha egyszer megszegné a hallgatást, akkor azzal példálózni lehetne, és másnak is interjút kellene adnia.

Az interjú apropója a bő egy hét múlva induló budapesti vizes világbajnokság volt, e kapcsán beszélt arról is, hogy azért lett belőle vegyesúszó, mert gyűlölte az eredetileg neki szánt hátúszást, és 15 éves kora után végleg elhagyta a hátat.

Ehhez viszont kellett az Öreg, Széchy Tamás mesteredző engedélye is. „Az Öreg kemény volt, azt kellett csinálni, amit ő mondott, más módszerei voltak, mint a mai edzőknek. Még a versenyek után is inkább a kritikát mondta el rögtön, főleg ha nyertem, hogy mi volt a rossz és mit kellett volna jobban csinálni” - idézte vissza az 50 éves Darnyi, megjegyezve, hogy a napi 5.45 órás kezdés után reggel három órát, majd pihenőt követően újabb két órát edzett a medencében, ezt pedig másfél óra torna követte, így este 9 körül már aludt is versenyzőkorában.

Fotó: Beliczay László / MTI Darnyi Tamás, Gyarmati Dezső temetésén.

Darnyi azt is elmondta, hogy természetesen olimpiai győzelmeire a legbüszkébb. Ám hatalmas dolognak tartja, hogy 1986-ban megszerzett világbajnoki címeit 1991-ben Perth-ben meg tudta védeni, mivel akkoriban csak négyévente, sőt Ausztráliában még hosszabb szünet után rendeztek vb-t, így a presztízse és szakmai értéke is nagyobb volt, egy világbajnoki elsőség szinte olimpiai arannyal ért fel.

A nyolcszoros Európa-bajnok kedvenc világbajnoki címeként a perthi 400 méter vegyest jelölte meg, hiszen 4:12.36-os akkori világcsúcsa még a mai mezőnyben is elfogadható lenne, ráadásul ekkor volt élete legjobb formájában.

Beszélt a július 14-én kezdődő magyarországi világbajnokságról is, úgy látja, hogy a vegyesúszóknál a lányoknál nincs kérdés, hiszen Hosszú Katinka mindkét távon címvédőként, világcsúcstartóként és olimpiai bajnokként áll rajtkőre, míg a férfiaknál bízik benne, hogy Verrasztó Dávidnak sikerül érmet nyernie.