Blokád alá kerül a vizes vébé idejére a Dagály környéke

„Fizikai és forgalomtechnikai eszközökkel” fogják lezárni a pénteken kezdődő vizes vb idejére a Duna Aréna, leánykori nevén a Dagály strand környékét – értesítette a hétvégén az érintett területen lakókat a szervező Bp2017 Nkft. A társaság térképpel illusztrált levele szerint az aréna „közvetlen környezetében élő lakosság lakókörnyezetének megközelítése és parkolási lehetőségeinek megtartása érdekében” alakítják ki a biztonsági zónát július 14. és 30., valamint augusztus 7. és 20. között.

Az intézkedés a Váci úttól a Duna felé és a Róbert Károly körúttól északra eső területeken lakókat érinti (északi irányba a Rákos-patakon túl is lesz lezárás). Ők a kétszer két hét alatt egy, a FINA által kiállított Behajtási engedéllyel juthatnak be a „biztonsági zónába”. A környék egy részét úgy zárják le, hogy oda csak a vébére akkreditáltak hajthatnak be.

A környéken kétféle lezárás lesz. Az egyik egy olyan zóna, ahová csak a FINA által akkreditáltak hajthatnak be, ilyen tiltás lesz a Népfürdő utcának az uszodaépítés miatt eddig is lezárt, a Dagály utcától északra lévő szakaszára, a Vizafogó utca teljes hosszára a Váci úttól az uszodáig, valamint a Cserhalom utca egy szakaszára.

A másik elzárt zóna az Árpád hídi lakótelepen lesz, ahová négy beléptető ponton lehet majd bejutni. Ilyet alakítanak ki a Dagály utca két végén, az Esztergomi utca és a Népfürdő utca kereszteződésében, valamint a Karikás Frigyes utcai lakótelep Váci úti behajtójánál. Emellett lezárják a Turbina utcát a Váci út és a Karikás Frigyes utca felől is, továbbá az Esztergomi utcát a Dunavirág utca felől (a Róbert Károly körúti felüljáró alatt).

Igaz, a szervezők levele szerint „az ellenőrző pontoknál a matricával ellátott járművek mellett a helyszínen indokolt behajtási kérelmet előadók vagy a biztonsági zóna területére célforgalomként érkezők” autóit is beengedik. Ugyanakkor szeretnék, hogy ez utóbbiak ne legyenek sokan: „kérjük, hogy a verseny időszakában Önökhöz érkező látogatóknak javasolják a tömegközlekedés igénybevételét”. Aki viszont mégis autóval hajt be a területre, azt figyelmeztetik: a behajtási engedély a fizető parkolás szabályai alól nem mentesít, tehát aki ebben a parkolózónában nem parkolhat ingyen, annak a vébé idején is fizetnie kell.

Az uszoda környékén egyébként 450 fős VIP- és 390 fős dolgozói és médiaparkolót alakítottak ki, míg a nézők a Duna Plázában parkolhatnak, egyidejűleg legfeljebb 700-an, innen tízpercenként buszok közlekednek majd az uszodához (további 500 nézői parkoló lesz a MÜPA-nál és a Műegyetem rakparton, ahonnan ingyenes hajójáratok mennek a versenyek helyszíneire).