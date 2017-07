A Facebookon toboroznak operatőröket a vizes vb-re

Elég faramuci helyzetben van a vizes vb, órási az elvárás és nemcsak a sportolók hanem a szervezők felé is, mindennek stimmelnie kell, ha már 170 (plusz-mínusz a szinte naponta előguruló plusz milliárdok) milliárd forintból szerveznek egy világeseményt. Amit, ugyebár, a világon mindenütt közvetítenek majd, ezt a szervezők jelentették ki többször is, legutóbb éppen hatmilliárd tévénézőt vizionálva. Ahhoz viszont, hogy ennek akár a töredéke is összejöjjön, hibátlan közvetítésre van szükség, ahhoz meg elég szakemberre.

Akikből, nagyon úgy tűnik, nincs elég.

A lenti álláshirdetést a Facebookon tették közzé olyan zárt csoportokban, amiknek elsősorban operatőrök a tagjai. Azt, hogy a közzétevő az MTVA nevében járt-e el, nem tudjuk, de megkérdeztük az MTVA-t, és ha válaszolnak, majd kiegészítjük a cikket is.

Nemcsak operatőröket keresnek, hanem élővágó rendezőket is, akik a vízilabdameccsek helyszíni ledfalas közvetítését irányítanák. Ezt az állást egy másik felhasználó adta fel, és az előzőhöz hasonlóan az ő esetében sem találtunk hivatalos kapcsolódási pontot az MTVA-val. Az igaz, hogy a két hirdetés szövegéből kiderül, akiket keresnek, azok a helyszínen, a kivetítőkön látható kép előűállításán dolgoznak majd, de mivel a vb-ről csak az MTVA készíthet hivatalos felvételt, így papíron ez a meló is hozzájuk tartozik.

A köztévé nagyon készül a pénteken kezdődő világbajnokságra, egy korábbi sajtótájékoztatón Héder Barna, az M4 Sport csatornaigazgatója azt mondta, hogy a feladat nagyságát az olimpiai közvetítéshez tudja csak hasonlítani. Úgy tudjuk, hogy ehhez a belső állomány viszont nagyon kevés, mert az esemény mellett azért vannak más feladatok is, a közmédia többi műsora és csatornája emiatt nem állhat le, de mivel a külsősök számát az elmúlt hónapokban drasztikusan lecsökkentették, most ott állnak szakemberek nélkül. Egy másik forrásunk azon értetlenkedett, hogy az MTVA volt az a cég, ahol beugrókat a múltban szinte soha nem alkalmaztak, de hát a szükség törvényt bont.

A kínált fizetés, a 25 000 per nap egyébként a szakmában nem egy eget rengető összeg, sőt, de csak akkor, ha szabadúszókra vonatkoztatjuk. Az állományban lévő operatőrök ennek a bérnek (szorozzuk fel 22-vel) a felét kapják meg havonta, a piacról dolgozók viszont manapság 35 000 forint alatt nem nagyon mennek el - még úgysem, hogy nem kell saját felszerelést vinniük a forgatásra (ami általában elvárt). Az is kiderül a posztokra érkezett kommentekből, hogy a szakma véleménye szerint ez a bérezés a “lakodalmas videósok” szintje, egy másik hozzászóló pedig megjegyezte, hogy ő 2005-ben kapott ilyen napidíjat.