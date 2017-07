325 millióért vett hajókat a rendőrség a vizes vb-re

Az Országos Rendőr-főkapitányság is becsatlakozott a vizes világbajnokság alkalmából rendezett költekezésbe, 325 millió forintért vettek ugyanis járőrhajókat a budapesti és a balatonfüredi események biztosítására – írja a 24.hu.

A rendőrség a „a FINA világbajnokság eredményes lebonyolítására" hivatkozva decemberben írt ki uniós tendert 10 új járőrhajó beszerzésére, melynek keretében végül összesen csaknem

bruttó 325 millió forintot költöttek a hajókra.

A budapesti helyszínre öt klasszikus kinézetű motorcsónakot vettek 190 millió forintért a Ship&Car Kft. vezette konzorciumtól, míg a Balatonra a tengeri mentésekre kialakított Zodiac típust nézték ki, melyekért összesen 134,5 millió forintot fizettek a nyertes Maritime Kft.-nek.

A balatoni vízi rendészek új járműveit egyébként már be is üzemelték, a napokban a Balaton Magazin számolt be az új hajók mindennapjairól.